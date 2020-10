Darter Van Duijvenbode schrijft geschiedenis in Coventry: ‘Gevoel dat ik iets moest rechtzetten’

Dirk van Duijvenbode heeft zich donderdagavond geplaatst voor de kwartfinale van het World Grand Prix-dartstoernooi in Coventry. Dit is een van de hoogst aangeschreven toernooien van de bond PDC. De darter uit ’s-Gravenzande klopte de Belg Dimitri van den Bergh met 3-1. Het is de eerste keer dat Van Duijvenbode de kwartfinale bereikt van een tv-toernooi.

Van Duijvenbode mocht de eerste set beginnen en won die met 3-2. De tweede set leek daarna naar de Belg te gaan, maar het lukte Van den Berg – die kort geleden nog het World Matchplay, een van de andere hoog aangeschreven toernooien van de PDC, op zijn naam schreef - niet om met drie pijlen 58 uit te gooien. Van Duijvenbode wist vervolgens wel raad met 86. Hij gooide een triple 18, miste weliswaar de dubbel 16, maar via de dubbel 7 kwam hij terecht op dubbel 9 en die raakte hij wel.

De derde set mocht de darter uit ’s-Gravenzande beginnen. Dat leek een ideale uitgangspositie om de partij naar zich toe te trekken. Hij kwam ook 2-0 voor, maar dat liet Van den Berg niet op zich zitten. De Belg brak Van Duijvenbode en greep deze set met 3-2. De vierde set werd opnieuw een thriller. Maar bij een 2-2 stand was Van Duijvenbode in de beslissende leg de sterkste. Een 122-score was nog niet aan hem besteed, maar de dubbel 16 raakte hij met één pijl.

Iets rechtzetten

In de kwartfinale moet Van Duijvenbode – die in de eerste ronde al te sterk was voor de sterke Oostenrijker Mensur Suljovic, het opnemen tegen Gary Anderson. De Schotse wereldtopper rekende donderdagavond af met landgenoot Danny Noppert.

’Ik had het gevoel dat ik deze avond iets moest rechtzetten, vertelde Van Duijvenbode na afloop. Hij wees op vervelende reacties die hij had gekregen na zijn zege op Suljovic. Zoals dat hij zou denken dat hij de nieuwe Michael van Gerwen is. ‘Ik wil gewoon mezelf zijn’, benadrukte Van Duijvenbode. ‘Los daarvan, ik ben niet zo goed als hij is. Maar ik wilde deze avond laten zien dat ik wel een potje kan darten. Dat ik het verdien om hier te staan.’

Ook Jeffrey de Zwaan zit nog in het toernooi. De darter uit Leidschendam won in de eerste ronde van Jamie Hughes en moet het vrijdagavond in de tweede ronde opnemen tegen de Duitser Gabriel Clemens.