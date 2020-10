Politica uit Gouda wordt eerste vrouwelijke SGP-wethouder: 'Voor mij niet zo'n ding'

De 27-jarige Paula Schot wordt de eerste vrouwelijke wethouder van de SGP. Ze is nu nog steunfractielid van de SGP in de gemeenteraad van Gouda, maar wordt eind deze maand geïnstalleerd als wethouder in het Zeeuwse Schouwen-Duiveland. Ze volgt Cees van den Bos op die burgemeester van Urk wordt.

Daarmee heeft Schouwen-Duiveland een primeur. De 27-jarige onderwijskundige Schot is namelijk de eerste vrouwelijke wethouder van de SGP ooit. 'Ik vind het vooral een eer om wethouder te worden', vertelt Schot aan Omroep West. 'Dat ik de eerste vrouw ben, vind ik persoonlijk minder interessant.'

De toekomstige wethouder snapt wel dat er naar gevraagd wordt. 'Dat begrijp ik best. Vandaag mag het daar nog over gaan, als dat morgen maar klaar is.' De vraag of ze het een goede ontwikkeling vindt, laat ze in het midden. 'Het is een ontwikkeling die al langer gaande is', zegt ze. 'Ik hoop dat ik op de inhoud wordt beoordeeld en niet op het feit dat ik een vrouw ben.'

Sinds 2013 vrouwen binnen SGP

Sinds 2013 mogen vrouwen binnen de orthodox-christelijke partij politieke functies bekleden. Dat gebeurde een jaar later voor het eerst, toen Lilian Janse gemeenteraadslid voor de SGP in Vlissingen werd.

De keuze voor het wethouderschap in de gemeente in Zeeland is volgens Schot een logische. 'In de vacature zien we een bijzondere samenloop van omstandigheden. Het is de gemeente waar ik ben opgegroeid en waar mijn ouders wonen. Daarnaast heeft mijn man de ruimte en de gelegenheid om een grotere rol te spelen in het gezin', aldus Schot.

Onderwijs

Naast Gouda, is de SGP-politica ook al politiek actief geweest bij de gemeenteraad van Amsterdam. Daarnaast is ze opleidingsmanager. 'Ik heb vanuit mijn werk dus veel ervaring met dossiers als onderwijs en arbeidsmarkt, dat zijn onder andere dossiers waarmee ik aan de slag ga in Schouwen-Duiveland.'