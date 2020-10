Jari 'Paasei' is weer gewoon Jari de Jong

‘Ik had zelf eigenlijk niet door hoe erg het was en wilde gewoon door voetballen’, zegt de Jong lachend. Op zijn voorhoofd is nog een klein restant te zien van wat drie weken nog een bult van de buitencategorie was. ‘Van de kant riepen ze dat het misschien niet zo slim was om door te gaan. Toen er even later een hoge bal kwam, durfde ik die niet weg te koppen. Toen heb ik me toch maar laten wisselen.’

Op dat moment had De Jong eigenlijk geen idee hoe zijn voorhoofd eruit ziet. ‘Toen ik van het veld ging, wist ik niet hoe groot die bult was. Eigenlijk zag ik het pas goed toen ik de beelden bekeek. Toen ik later thuis kwam, dacht ik in eerste instantie dat het allemaal wel mee zou vallen. Maar ’s avonds ging het echt pijn doen. Daarna heb ik echt een week flinke hoofdpijn gehad. Ik heb even niet kunnen voetballen, maar sta nu alweer iets meer dan een week op het veld. Het gaat gelukkig steeds beter.’

'Ik ben er goed vanaf gekomen'

‘Het is gewoon een hele goeie knal geweest. De artsen kunnen niet met zekerheid zeggen of ik nou een hersenschudding had of niet. Ik had niet echt de symptomen van een hersenschudding. Ik was bijvoorbeeld niet misselijk of duizelig. Ik ben er goed vanaf gekomen’, zegt De Jong