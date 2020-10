Rabbijn met loofhut achter fiets door Den Haag voor religieus feest

En dus gaat rabbijn Shmuel Katzman met de loofhut, ook wel een soeka genoemd, door de stad naar mensen toe. In deze eenpersoons-loofhut kan men alsnog het feest vieren. 'Het is voor mensen dit jaar moeilijk om hun huis te verlaten. Dus dit is een uitweg om naar de mensen toe te komen', vertelt Katzman. 'Het is een eenpersoonshut waar je coronaproof de religieuze handelingen kan verrichten.'

Het Loofhuttenfeest (‘Soekot’ in het Hebreeuws) is een jaarlijks feest van zeven dagen waarin de joden terugdenken aan de tijd waarin het volk Israël op weg was naar het beloofde land Kanaän. Door opnieuw in een hut te wonen, ervaren joden hoe kwetsbaar en afhankelijk ze zijn van God. In de loofhut wordt er gedurende het Loofhuttenfeest gezwaaid met een bundeltje takken van vier verschillende bomen: de loelav. De vier verschillende takken in één bundel zijn symbool voor de eenheid van het joodse volk.

'Het is een bundel van vier plantensoorten', vertelt de rabbijn. 'De ene is eetbaar, de andere niet. De een heeft een goede geur, de andere niet. We brengen alles bij elkaar in één bundel takken. Dat staat symbool voor de samenleving', legt hij uit. 'Sommige mensen zijn goed in het ene en sommige weer in het andere. Sommige hebben veel, sommige niet. Dit brengt symbolisch iedereen samen.'

Men kan op deze manier alsnog in de loofhut | Foto: Omroep West

Katzman is met zijn rijdende loofhut al de hele week op pad. Vrijdagochtend kwam hij op een bijzondere plek aan: de Bezuidenhoutseweg. Wat daar zo bijzonder aan is? Dat is de locatie waar in de 1784 een loofhut stond waarbij de Joodse gemeenschap koninklijk bezoek mocht ontvangen.

Cultuur doorgeven

Een vrouw waarvan haar twee zonen net de loofhut in zijn geweest, is blij met het initiatief. 'Het brengt mijn zonen dichterbij de Joodse religie', vertelt ze. 'Ik ben in Israël geboren en getogen. Wij horen bij dat volk. Dat zijn mijn roots, mijn cultuur en mijn verleden. Dat wil ik ook bij mijn jongens brengen.'

Dat het dan nu in een eenpersoonshut plaatsvindt in plaats van in de synagoge, vindt ze geen probleem. 'Dit is toch hartstikke romantisch', lacht ze.