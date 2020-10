Plan voor fietsheuvel van 70 meter hoog in Zoetermeer: 'Wij denken dat het kan'

Fietsliefhebbers hoeven in de toekomst mogelijk niet meer naar Limburg om heuvels te beklimmen. De gemeente Zoetermeer is positief over een plan voor een fietsheuvel van 70 meter hoog naast Snowworld. De drie initiatiefnemers gaan nu onderzoeken hoe haalbaar én veilig het plan is.

Arjen Koene uit Wateringen is wielerfanaat en één van die initiatiefnemers. 'Ons idee is niet nieuw. Wielerjournalist Thijs Zonneveld heeft wel eens het idee geopperd om een berg aan te leggen in Nederland. En twee jaar geleden is de VAM-berg in Drenthe geopend (een afvalheuvel die werd verbouwd tot wielerparcours, red.).'

'Die dingen zijn in mijn hoofd blijven spoken. Ik fiets vaak door Zuid-Holland en ben dan toch wel jaloers op de mensen die de Utrechtse Heuvelrug of het Limburgse Heuvelland als achtertuin hebben. Toen is ineens het kwartje gevallen: waarom gaan we niet zo’n fietsklim bouwen in onze provincie? We noemen het bewust geen heuvel, omdat dit impliceert dat er een hoop grond aan te pas komt.'

Stichting Fietsklim is geboren

Koene is met Voorburger Ruud Stemerdink en Steven Hauwaerts uit Haarlem met het idee aan de slag gegaan. Ze hebben contact opgenomen met Snowworld en die zien het plan volgens de initiatiefnemers wel zitten. 'We zijn ook de beleidsstukken van de gemeente ingedoken. En we hebben onze Stichting Fietsklim Zoetermeer opgericht.'

De afgelopen twee jaar heeft het trio het plan in de steigers gezet. Ze hebben met meerdere deskundigen gesproken over het mogelijke ontwerp, de sportmarketing en het sportwereldje. Om – zoals Koene zegt – het plan 'wat meer vet op de botten te geven'. 'Ik heb een achtergrond in stedelijke ontwikkeling, dus weet gelukkig wat er komt kijken bij dit soort projecten.'

'Veilig of niet'

Ze hebben dit jaar weer contact opgenomen met de gemeente Zoetermeer en de gemeente is nu positief over het plan. Nu gaan de initiatiefnemers uitzoeken of de fietsheuvel daadwerkelijk gebouwd kan worden. 'Het uitgangspunt bij het ontwerpen is de veiligheid. Wij denken dat het kan. Maar het is vrij simpel: als het niet veilig is, doen we het niet.'

Een exacte planning hebben ze nog niet. 'Stel: begin volgend jaar hebben we het ontwerp en het financieringsplan rond. Dan gaan we financiers zoeken en vergunningen aanvragen. Dat aanvragen en verlenen kost meestal wel een jaar. Daarna moeten we het nog bouwen. Dan ga je toch al heel snel richting 2024. Toevallig het jaar dat Rotterdam misschien de start van de Tour de France wil organiseren. Hoe mooi zou het zijn als Zoetermeer daarbij een rol kan spelen?'

LEES OOK: Verse sneeuw voor Snowworld, maar geen bezoekers: 'Dit kan niet nog maanden duren'