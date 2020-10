Nida noemt PVV'ers bruinhemden, Jan van Zanen: 'Maak het niet erger dan het is'

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag 'betreurt het zeer' dat er zware woorden zijn gevallen in een debat over een omstreden PVV-motie. De islamitische partij Nida noemde de VVD en Groep de Mos vrienden van de 'bruinhemden' van de PVV, verwijzend naar nazi-Duitsland. De burgemeester reageerde in een gesprek met Omroep West. Van Zanen: 'Maak het nu niet erger dan het is.'

Vrijdagmiddag komen de coalitiepartijen in een extra overleg bij elkaar nadat deze week de vlam in de pan sloeg op het Haagse stadhuis. Collegepartij VVD steunde woensdagavond samen met Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Partij voor de Toekomst een PVV-motie waarin staat dat de woningnood komt 'door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen'. Die groei moet volgens de motie worden tegengegaan en onderdeel gemaakt worden van beleid.

Coalitiegenoten D66, GroenLinks en de PvdA reageerden furieus. Ze noemden de - overigens verworpen - motie 'racistisch' en 'drek'. Volgens GroenLinks was hiermee 'een grens overschreden'. En ook de D66-fractie in de Tweede Kamer bemoeide zich ermee en wilde dat premier Mark Rutte (VVD) afstand zou nemen van de uitspraak van zijn partij.

Racistische drek

Donderdagavond debatteerde een deel van de gemeenteraad in een commissievergadering over de PVV-motie. Cemil Yilmaz van Nida opende de frontale aanval op de partijen die de motie hadden ondersteund. 'Ik ga het toch maar een keer zeggen', zei hij. 'Voor al die mensen die zich gisteren niet konden verweren tegen de racistisch drek in de motie en de bruinhemden van de PVV en hun vriendjes van Groep de Mos en de VVD.'

De PVV en VVD waren woest. 'De bruinhemden van de PVV slaat nergens op in deze context en de term staat volstrekt buiten de orde van deze vergadering', zei Sebastian Kruis van de PVV. En ook VVD-raadslid Jan Pronk reageerde razend. 'Ik weiger om mij in de hoek te laten zetten van racisme en bruinhemden. Ik heb onze zorgen over de ongeremde groei van de stad willen uiten. Dit is gewoon schandalig.'

Samenwerking

Burgemeester Van Zanen probeert aan het eind van een verhitte week de gemoederen tot bedaren te brengen, maar hij laat zich niet inhoudelijk uit over de motie. 'Ik ga niet op iedere verworpen motie reageren', zegt Van Zanen. 'Dat is aan de politiek. Wel zeg ik: je kan van mening verschillen, dat hoort in een democratie, maar maak het nu niet erger dan het is. Als je van mening verschilt, dan moet je op de inhoud en de zaak reageren en niet op de persoon. We moeten werken aan een sfeer van samenwerking.'

Ondertussen proberen de politieke partijen met een meestal islamitische achterban nader tot elkaar te komen. De Islam Democraten en de Partij van de Eenheid roepen elkaar en Nida op om meer te gaan samenwerken vanwege 'de guur-rechtse wind in de Haagse politiek'. 'Samen strijden tegen discriminatie, onderdrukking en onrecht, met als prioriteit de aanpak van de snel groeiende islamfobie en moslimhaat', zegt Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid.

Versplintering

Tahsin Cetinkaya van de Islam Democraten zoekt ook de samenwerking met Denk. 'De Haagse gemeenschap is inmiddels moe van de versplintering tussen deze partijen en zij zien dus liever dat deze partijen een eenheid vormen.'