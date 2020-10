Huisartspraktijken druk met veranderingen door corona en angstige patiënten

Huisartsenpraktijken hebben het druk door alle veranderingen in de praktijk, vervanging van collega's en angst bij hun patiënten. Meer mensen kampen met frustratie, psychische klachten, zijn ongezonder gaan leven of durven niet naar de dokterspraktijk te komen. Een nieuwe werkwijze met beeldbellen is deels een goede oplossing, maar het werkt anderzijds de eenzaamheid in de hand.

Praktijkondersteuner Ingrid van der Pijl, van Arts en Zorg in Den Haag, is vooral belast met patiënten met chronische klachten die een hoge bloeddruk hebben, diabetes of een hartaandoening. Ze hebben regelmatig contact met de praktijkondersteuner nodig, maar dat is in deze tweede coronagolf moeilijk.

'Ze zeggen vaak af, ze durven niet in de praktijk te komen', zegt Van der Pijl in haar spreekkamer. Ook ziet ze een toename van psychische klachten en somberheid. Ze schat het op 20 procent meer psychische aandoeningen die boven komen drijven in de coronatijd. 'De mensen blijven vaak binnen en durven zelfs hun eigen kinderen niet binnen te laten. Ze vereenzamen. En de mensen eten ook ongezonder', zegt Van der Pijl. Omdat ze minder vaak boodschappen doen, eten ze minder verse groenten en fruit. Ze eten ook meer suiker wat voor meer ontstekingen en klachten zorgt.

Beeldbellen

Om patiënten toch te kunnen behandelen is beeldbellen een dagelijkse manier van consult geven. Het is een veilige nieuwe manier van communiceren met patiënten. 'Het heeft veel voordelen', zegt Meike Berserik, praktijkmanager van Arts en Zorg. 'Het beeldbellen zal zeker blijven na de coronatijd.'

Berserik geeft toe dat het ook een schaduwkant in de hand werkt; de eenzaamheid wordt nog groter. Niet alleen bij de ouderen, ook bij jongere mensen. Veel patiënten maken hun wandelingetje niet meer, gaan minder vaak boodschappen doen en een loopje naar de dokter hoeft ook niet door het beeldbellen. 'Mensen hebben toch allemaal fysiek contact nodig', zegt Berserik.

Frustratie

Ook merkt Berserik dat mensen soms wat bozig en gefrustreerd zijn aan de telefoon. 'In de eerste coronagolf bleven de patiënten weg, maar nu willen mensen, heel begrijpelijk, gewoon gezien worden', zegt Berserik. 'Als je het uitlegt dat ze niet altijd naar de praktijk kunnen komen vanwege de verscherpte coronaregels, snappen ze het ook wel weer.'

De huisartsen en praktijkondersteuners hebben het naast deze ontwikkelingen druk met het vervangen van collega's die verkouden zijn. Die mogen dan niet meer naar de praktijk komen. 'Dat geeft ook een hogere werkdruk', zegt Berserik.

