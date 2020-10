Bemoeienis 'Den Haag' zet druk op huisvesting arbeidsmigranten: teller mogelijk naar 1000 bedden

Er gloort een lichtpuntje aan de horizon rondom de huisvestingssoap van de Westlandse arbeidsmigranten. Een plan om 680 arbeidsmigranten aan de Oostbuurtseweg in De Lier te huisvesten, komt steeds dichterbij. Christa Stam, facilitairmanager van uitzendbureau Tradiro: 'We merken eindelijk dat er echt vanuit de gemeente actie wordt ondernomen'.

Al twee jaar lang wordt uitzendbureau Tradiro van het kastje naar de muur gestuurd. Begin 2018 kocht het een kavel van een orchideeënkwekerij op aan de Oostbuurtseweg in het buitengebied van De Lier om daar een groot woondorp voor bijna 700 arbeidsmigranten te bouwen.

En hoewel de gemeente het plan toejuichte bleef het daarbij. Er gebeurde - op wat ambtelijke telefoontjes na - niets. Tot het einde van afgelopen zomer. Stam: 'We hebben met de gemeente om de tafel gezeten, overlegd, een plan gemaakt, de tekeningen bekeken. Doordat gemeente Den Haag en de Tweede Kamer zich ook steeds meer met de arbeidsmigrantenproblematiek gaan bemoeien, wordt het proces versneld, merken wij. De wil is er nu echt.'

Druppel op een gloeiende plaat

Als Tradiro na de 'quick scan' groen licht krijgt van de gemeente, volgt de officiële vergunningsaanvraag. Stam maakt zich over dat laatste zorgen. 'Er zitten nogal wat vereisten aan: zoals een grondonderzoek en een groenplan. Is dat echt nodig heb ik hen gevraagd? Hoe meer eisen de gemeente stelt, hoe langer het allemaal duurt.'

En het proces uitstellen, daar lijkt de gemeente Westland goed in. Van de 2000 slaapplaatsen die zij in 2012 in record tempo beloofde te realiseren, zijn er in acht jaar tijd slechts 320 gebouwd. Met het woondorp van Tradiro erbij, staat de teller volgend jaar op 1000. Een druppel op een gloeiende plaat voor de in totaal 6000 arbeidsmigranten die in Westland werken, maar nu in Den Haag of in Vlaardingen wonen.

Vaart

Maar het is in elk geval een stap dichterbij. Andere partijen die zich in het Westland met de huisvestingsproblematiek bezighouden, juichen dit plan van Tradiro dan ook toe. 'Ik heb de afgelopen jaren veel locaties voorbij zien komen, maar dit is een heel realistisch initiatief', aldus Jacco Vooijs van Glastuinbouw Nederland. 'Daarbij ligt de locatie niet direct naast een woonwijk, waardoor er minder weerstand van omwonenden zal zijn. Wij proberen er vooral bij de gemeente op aan te sturen, hier wat vaart achter te zetten.'

Ook de Westlandse telers en kwekers willen graag dat het woondorp er komt. Stam: 'Zij hebben veel liever dat hun werknemers gewoon op de fiets naar het werk kunnen komen, dan met busjes uit Den Haag of Vlaardingen gehaald en gebracht worden.' Wethouder Martijn Balstar bevestigt dat er de laatste weken inderdaad veel contact is met zijn Westlandse collega wethouder.

Misstanden

Volgens het Poolse bemiddelingsbureau Polska Porada is het vijf voor twaalf wat betreft het gebrek aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. 'Er komen te veel misstanden voor', weet Hans Thunissen, die stapels 'casussen' op zijn bureau heeft liggen. 'Polen en Roemenen slapen in de bosjes en gisteren werden er arbeidsmigranten aangetroffen in een Haags kantoorpand.'

Om dit soort misstanden te voorkomen, moet er niet alleen meer huisvesting voor arbeidsmigranten komen, maar ook betere registratie hiervan. Thunissen: 'Waar woont wie en voor welk bedrijf wordt gewerkt'. Dat is ook de belangrijkste conclusie uit een onafhankelijk onderzoek dat gister overhandigd werd aan de commissie van Emile Roemer. De voormalig SP-leider is eerder dit jaar gevraagd te kijken naar de situatie van arbeidsmigranten in Nederland.

Vertrager

Hans Thunissen: 'Dit kan niet langer zo doorgaan, er moeten op korte termijn meer slaapplekken komen. En de wil is er bij de goede werkgevers en geregistreerde uitzendbureaus in Westland. Daar behoort Tradiro ook bij. Maar de gemeente is de grootste vertrager nu.'

Hoewel de gemeente Westland eerder beloofde echt de schouders onder de huisvestingsproblemen te zetten, is er vooralsnog geen enkele echte vergunningsaanvraag voor een locatie verschenen, blijkt uit de openbare inzage. Albert Abee, de nieuwe wethouder voor het CDA in Westland, benadrukte eerder dat hij de bouwlocaties eerst zorgvuldiger wil onderzoeken, voordat hij ze bij het publiek bekend maakt. Christa Stam: 'De gemeente lijkt tegen ons nu heel enthousiast. Maar ook wij moeten eerst nog afwachten of zij haar beloftes waarmaakt.'