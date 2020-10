Archeologen vinden resten van Schans Lammen in de buurt van RijnlandRoute

Archeologen vonden vrijdag een deel van een tinnen lepel of vork en versierde onderdelen van een drinkglas. 'Juist in de maand dat we vieren dat 'Leiden niet meer in last is' vinden onze archeologen de restanten van wat soms wel een legende leek. Onze Zuid-Hollandse bodem geeft weer een bijzonder overblijfsel van onze verbinding met onze historie prijs', zegt Willy de Zoete, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed.

Opgravingen | Foto: Vincent Basler

Uit het historische bronnenonderzoek kon er een schatting gemaakt worden waar de schans gelegen moet hebben. Een booronderzoek wees uit dat er een kleine kans was dat er in de bodem nog aanwijzingen in dat gebied te vinden waren uit die periode. Op de meest kansrijke plek werd met een proefsleuf in de bodem gekeken. Uiteindelijk dus met succes.

Het verhaal van Schans Lammen

Cornelis Joppenszoon zou op 3 oktober 1574 in de vroege morgen de stad zijn uitgeglipt om een kijkje te gaan nemen bij Schans Lammen, ruim een kilometer ten zuiden van de stadswallen. Daar ontdekte hij dat de Spanjaarden vertrokken waren en zou hij een hutspot - oorspronkelijk een Spaans gerecht van wortelen en pastinaken - gevonden hebben, die door de vluchtende Spanjaarden was achtergelaten. Hij zou deze teruggebracht hebben naar de stad.

Gegraven proefsleuf | Foto: Vincent Basler

Later die dag arriveerden de Watergeuzen met wittebrood en haring. Ter herinnering aan het ontzet van Leiden in 1574 is het sindsdien traditie in Leiden om elk jaar op 3 oktober hutspot en wittebrood met haring op tafel te zetten.

Beelden van de zoektocht naar resten uit 1574 zijn binnenkort te zien in een nieuwe aflevering van de RijnlandRoute op TV West.

Het zeven van de vondsten | Foto: Vincent Basler

