Lampenwinkel vertrekt na 52 jaar uit Den Haag: 'Mensen vinden het jammer'

Edisons Verlichting was 52 jaar gevestigd in Den Haag | Beeld: Omroep West

Het is een flinke uitverkoop bij de lampenwinkel aan de Wagenstraat in Den Haag. 'We doen nu echt lampen die normaal 600 euro kosten voor 100 euro weg. Alles moet vóór eind november weg zijn', vertelt Buckel tegen mediapartner Den Haag FM. Hij nam de winkel jaren geleden over van zijn ouders.

Edisons verhuist naar Wateringen. De nieuwe winkel daar is al geopend en het werk blijft hetzelfde, alleen allemaal net iets moderner. En de zaak in het Westland is een stuk kleiner dan het hoekpand aan de Wagenstraat.

Geen makkelijke beslissing

Het zal een groot gemis zijn voor een aantal vaste klanten. 'We krijgen hier de hele dag mensen over de vloer die zeggen hoe jammer ze het vinden. Ze zeggen dan: we komen hier al 40 jaar en jullie zijn zo vriendelijk en kunnen ons altijd zo goed helpen. Dus ze gaan ons missen. Dat zie ik als een heel mooi compliment.'

Ondanks de bewuste keus voor de verhuizing, is het vertrek uit Den Haag wel emotioneel voor Buckel. 'Het is geen gemakkelijke beslissing geweest. Ik heb hier mijn hele leven rondgelopen. Maar het is tijd voor iets nieuws. Tijd voor een nieuw concept. Het is wel dubbel, want het is al ruim 50 jaar een familiebedrijf, maar voor mij is het een stap naar iets nieuws. Ik ga doen wat ik leuk vind, iets wat meer van deze tijd is.'

Bijzondere herinnering

'De meest bijzondere herinnering die ik heb aan al die jaren, is dat een aantal jaar geleden prinses Beatrix ineens binnenkwam. Ze kwam wat lampen bestellen. Dat is iets waar ik erg trots op ben.'