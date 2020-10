Lisse wijst plekken aan waar arbeidsmigranten in kantoren mogen wonen

Arbeidsmigranten mogen in de Bollenstreek sinds 2018 worden ondergebracht in lege kantoren. Het lijkt erop dat de Lisse dit als eerste daadwerkelijk gaat doen. De gemeente heeft nu enkele kantoorpanden aangewezen waar migranten kunnen gaan wonen.

Wethouder Jolanda Langeveld van Wonen hoopt dat er de komende tijd meerdere aanvragen binnenkomen om panden om te bouwen tot wooncomplex. 'We gaan niet zelf als gemeente kantoren ombouwen, maar we maken nu wel mogelijk dat in twee stroken op de bedrijventerreinen Dever en Meer en Duin lege kantoren kunnen worden omgebouwd.'

De projectontwikkelaars die de leegstaande kantoren gaan ombouwen moeten zich wel houden aan enkele richtlijnen op het gebied van onder meer brandveiligheid en concentratie. Met andere woorden: er mogen niet te veel Polenhotels op een kluitje komen. Wethouder Langeveld kan niet zeggen hoe veel bedden er gerealiseerd gaan worden: 'Dat vind ik lastig, ook omdat we daar in regionaal en provinciaal verband nog over praten.'

Tentjes

Ondernemers op de twee bedrijventerreinen waren in eerste instantie niet allemaal enthousiast, vertelt Jos van der Vlugt, voorzitter van Business Club Lisse. 'Dat kwam omdat niet iedereen was geïnformeerd door de gemeente, daardoor ontstond onrust. Er gingen wilde verhalen rond dat de bedrijventerreinen helemaal bewoond zouden gaan worden door arbeidsmigranten.' Na een goed gesprek met de gemeente is de kou nu uit de lucht.

Van der Vlugt snapt ook wel dat de arbeidsmigranten beter gehuisvest moeten worden. 'We hebben ze nodig hier, in het seizoen maar ook daarbuiten. En nu slapen ze in tentjes of containers, dat kan natuurlijk ook niet.'

Hoofdkantoor uitgeverij

In Lisse staat onder meer het voormalige hoofdkantoor van uitgeverij Swets en Zeitlinger, een gebouw van 15.000 vierkante meter dat sinds 2014 leeg staat. Van der Vlugt hoopt dat voor dit gebouw een aanvraag komt: 'Hier kunnen heel veel mensen in. En dan zou je er ook starterswoningen in moeten maken.'

De gemeente organiseert de komende weken informatieavonden voor omwonenden en ondernemers. Daarna is het wachten op projectontwikkelaars die brood zien in de transformatie van kantoor naar Polenhotel.

