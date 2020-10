Quick Boys verliest topper van ASWH, Rijnsburg overtuigend langs Kozakken Boys

Rijnsburgse Boys – Kozakken Boys

Terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam, zochten de tweede divisionisten de aanval. De eerste grote kans was voor de Werkendammers. Na een aanval vanaf links kwam de bal bij Gwaeron Stout terecht die de bal voorlangs schoot.

De wedstrijd op de Middelmors was het bekijken meer dan waard. Rijnsburg en Kozakken Boys hadden allebei de intentie om goed te voetballen en ontweken de fysieke duels niet. Met bijna een half uur op de klok sprintte Dani van der Moot richting het doel, maar werd hij vlak voor de zestien neergelegd. De scheids zag er niets in.

Na 35 minuten spelen was het eerste doelpunt van de wedstrijd een feit. Dennis van der Plas kopte raak uit een corner van Furhgill Zeldenrust.

Een paar minuten later lag de bal opnieuw in het netje. Na een prachtige aanval uit het boekje verdubbelde Van der Moot de score. De aanval begon bij doelman Wesley Zonneveld die de bal meegaf aan de Uien. Via een rush van Jeroen Spruijt werd de aanval voortgezet zoals meestal alleen op de training lukt. Na meerdere combinaties was Van der Moot het eindstation.

Met ruim vijftig minuten op de klok leek de wedstrijd al beslist. Zeldenrust rondde een perfecte counter af. Rijnsburgse Boys had de buit binnen en combineerde vrolijk verder. Marc Magan schoot bijna de 4-0 binnen, maar de lat bracht redding voor de bezoekers.

Vlak voor tijd deed Kozakken Boys nog iets terug. Na een knappe actie van Kubilay Koylu kon Thomas Marijnissen voor een leeg doel de 3-1 maken.

Door deze knappe overwinning komen de Rijnsburgers op acht punten uit vijf wedstrijden en vindt de ploeg van Henk Wisman de aansluiting met de top van de ranglijst. Volgende week nemen de Uien het op tegen Jong Sparta.

GVVV - Noordwijk

GVVV en Noordwijk begonnen niet al te sprankelend aan de wedstrijd. De bezoekers waren het dichtst bij een doelpunt. Een weggewerkte bal belandde voor de voeten van Stef van der Zalm die genadeloos hard uithaalde, maar zijn inzet op de lat zag eindigen. Ook Segun Owobowale was dicht bij een treffer. Hij raakte de bal in alle vrijheid compleet verkeerd.

Terwijl Noordwijk de grootste kansen kreeg, waren het de Veenendalers die op voorsprong kwamen. Joshua Patrick stak Hicham Haouat weg die vanaf de rand van de zestien de openingstreffer maakte.

Nog geen drie minuten later was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Noordwijk-verdediger Dylan Rietveld haalde in zijn eigen strafschopgebied Haouat onderuit. Philip Ties ging achter de bal staan, maar schoot op de doelman. Via de paal ketste de bal terug, waardoor hij alsnog voor de 2-0 kon aantekenen.

In de tweede helft gingen de Noordwijkers op zoek naar de aansluitingstreffer, maar lukte het ze niet om deze te vinden. Patrick was juist dicht bij de 3-0, maar zijn schot belandde in het zijnet.

GVVV was dreigender, maar moest toch een treffer van Emiel Wendt incasseren. De aanvaller schoot de bal na een hoekschop binnen, terwijl de bal in eerste instantie nog van de doellijn werd weggewerkt.

Noordwijk zocht de aanval, terwijl het nog moest oppassen dat het niet de definitieve 3-1 zou incasseren. Dat gebeurde bijna toen Haouat zijn tweede van de wedstrijd kon binnenschieten. Doelman Mike van Vliet redde knap en hield zijn ploeg daarmee in de wedstrijd.

In de laatste minuten van de wedstrijd kreeg de thuisploeg steeds meer ruimte. Doelpunten bleven uit, waardoor Noordwijk misschien wel iets te weinig kreeg en blijft wachten op de eerste overwinning van het seizoen.

ASWH – Quick Boys

De topper tussen nummer vier ASWH en nummer twee Quick Boys werd direct na de aftrap al stilgelegd. Een groepje Quick Boys-supporters dat was meegereisd naar het hermetisch afgesloten sportcomplex stak rookbommen af die het veld blauw kleurden.

Ook nadat de rook was weggetrokken, was er nog weinig sprankelends te zien. Schoten van Fernando Lewis en Ogidi Nwankwo konden de keeper van ASWH niet verassen. De tandem tussen Ricky van Haaren en Lewis werkte goed wat resulteerde in een doelpunt, maar Lewis stond op het moment van scoren in buitenspelpositie.

Vanaf elf meter schoot Daniël Wissel de 1-0 tegen de touwen. Na een overtreding van keeper Paul van der Helm op Ismail Yildirim wees de scheidsrechter naar de stip, waarna de spits eenvoudig kon afronden.

In de tweede helft ging Quick Boys op jacht naar de gelijkmaker. Deze moest na vijftig minuten worden gemaakt, maar op wonderlijke wijze eindigde de bal niet achter de doelman. Lewis kon vrij doorlopen, maar miste oog-in-oog met keeper Stefan Kok.

Quick Boys begon beter te voetballen en drong aan. De uitstekend spelende Ricky van Haaren maakte na een goede actie bijna de 1-1, maar zag zijn bekeken schot langs het doel vliegen.

Trainer Edwin Grünholz voerde een paar wissels door en hoopte zo alles-of-niets te spelen. De Katwijkers kregen de deksel op de neus. Luuk Admiraal stond nog koud in het veld toen hij de bal aan de linkerkant kreeg toegespeeld. Hij bedacht zich geen moment en krulde de bal fenomenaal binnen.

De vermeende pogingen van de Katwijkers leverden geen treffers meer op, waardoor Quick Boys heeft verzuimd om de koppositie te pakken. Quick Boys en ASWH hebben nu beide twaalf punten.

VV Katwijk - Scheveningen: Afgelast

Scoreverloop:

Rijnsburgse Boys - Kozakken Boys 3-1 (2-0)

• 1-0 Van der Plas

• 2-0 Van der Moot

• 3-0 Zeldenrust

• 3-1 Marijnissen

GVVV - VV Noordwijk 2-1 (2-0)

• 1-0 Haouat

• 2-0 Ties

• 2-1 Wendt

ASWH - Quick Boys 2-0 (1-0)

• 1-0 Wissel

• 2-0 Admiraal

Overige uitslagen:

HHC Hardenberg – Jong Sparta Rotterdam 3-1

Jong FC Volendam – De Treffers 1-1

Koninklijke HFC – Spakenburg

IJsselmeervogels - Excelsior Maassluis Afgelast