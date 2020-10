Zangeres Hind mist haar ouders, stad én Goudse stroopwafels

De Goudse zangeres Hind Laroussi woont sinds 2016 in het Amerikaanse Los Angeles. Vanwege de coronacrisis kan ze op dit moment niet terug naar Nederland om vrienden en familie te bezoeken en dat hakt er best in. 'Ik mis mijn familie enorm.'

Toch is dat niet het enige wat de zangeres mist in haar leven op dit moment. Op Instagram plaatste Hind een video waarin ze haar voorliefde voor de Goudse stroopwafel verkondigde. 'Een van de dingen die ik het meest mis is boodschapjes doen in Gouda. Met mijn mama en papa naar de markt gaan. Mijn kaasjes uitzoeken en stroopwafels eten', aldus Hind. 'Dat is namelijk altijd het eerste wat ik doe als ik in Gouda ben. Naar de de stroopwafelkraam gaan en een verse stroopwafel kopen.'

Hind verhuisde in 2016 naar Amerika om daar haar muzikale dromen waar te maken. Destijds had de zangeres een relatie met zakenman Marcel Boekhoorn. Vanwege het leeftijdsverschil en zijn vermogen werd Hind uitgemaakt voor golddigger. Na haar verhuizing liep de relatie echter stuk, en nu probeert de zangeres in Amerika door te breken.

Goudse gezelligheid

Dat lijkt haar redelijk goed af te gaan. In 2019 werd ze door het Amerikaanse Billboard Magazine uitgeroepen tot Break Out Artist in de categorie dansmuziek.

Maar dat werken aan haar Amerikaanse doorbraak moet ze nu dus wel even doen zonder een bezoek aan haar stad. 'Ik mis het enorm. Ik hoop dat jullie voor twee genieten in Gouda en ik hoop dat ik snel naar huis kan reizen om bij mijn familie te zijn, maar ook om gewoon weer eens die Goudse gezelligheid te voelen', aldus Hind.

