Stoppen of doorgaan? Verdeeldheid in het amateurvoetbal: 'Leg de boel maar stil'

Het regionale onderonsje in de tweede divisie tussen Katwijk en Scheveningen is één van drie duels die dit weekend - vanwege coronabesmettingen bij de bezoekers - werden afgelast. Dus besteedt Scheveningen-coach John Blok zijn zaterdagmiddag thuis op de bank. Hij ziet op televisie hoe Rijnsburgse Boys te sterk voor Kozakken Boys blijkt (3-1). 'Gelukkig kunnen we ook niet winkelen, anders had het me nog een hoop geld gekost', grapt de Haagse coach.

Scheveningen-trainer John Blok geeft aanwijzingen | Foto: Orange Pictures

Hoewel hij zijn gevoel voor humor niet weg is, baalt Blok flink van het feit dat Scheveningen voor de tweede keer achter elkaar niet in actie kan komen. Vorige week ging de thuiswedstrijd tegen TEC niet door, omdat er een coronageval was in de Tielse gelederen. 'Ik begrijp de gedachte van clubs om zoveel mogelijk aan de gang te blijven, maar het heeft ook iets oneerlijks. Je krijgt scheefgroei, omdat je straks wedstrijden moet inhalen. En ik ben bang dat we uiteindelijk toch moeten gaan stoppen.'

'Hekel aan voorbereiding'

'Doodziek word ik hier van', reageert Robbert Susan op zijn 'verplicht' vrije zaterdag. De 32-jarige aanvoerder van Katwijk, die met een paar ploeggenoten vis is gaan eten, vreest het ergste, gezien het toenemende aantal coronabesmettingen. 'Als voetballer wil ik gewoon voetballen. Ik zit nu in het ritme, en ik ben ook niet meer de jongste. Nu horen we een dag van tevoren dat onze wedstrijd niet doorgaat. Terwijl de voorbereiding voor mij al op vrijdag begint met goed eten en drinken.'

Tegelijkertijd snapt Susan ook dat veel clubs het niet kunnen volhouden om langere tijd zonder supporters te spelen. 'Wat wij als spelersgroep niet willen, is wéér een lange break. Als ik ergens een hekel aan heb, is het wel die voorbereiding. Maar ik ben bang dat we wel die kant op gaan.' Het alternatief is nu elke week het risico lopen dat wedstrijden op het laatste moment nog worden afgelast. 'Leg dan de boel maar helemaal stil', stelt de Leidenaar berustend.

Ruwe schatting van kosten

Rijnsburgse Boys werd vrijdagavond in de tv-uitzending van Veronica Inside door sportmarketeer Chris Woerts genoemd als één van de clubs die vóór het stopzetten van de competitie zou zijn. 'Dat is niet juist', corrigeert voorzitter Ad Hendriksen. 'Zolang het kan en zolang de overheid het toelaat, willen we blijven voetballen. Het liefst natuurlijk met publiek, maar dat zit er nu even niet in. En als het zonder moet, doen we het zonder.'

Hoe lang denkt de club dat vol te houden? 'Het kost ons tussen de 15.000 en 20.000 euro', geeft de preses desgevraagd een ruwe schatting. 'Dus dat gaat wel heel hard. We hopen dat er in het tweede kwartaal van volgend jaar een vaccin is en we dan weer terug naar het oude normaal kunnen. Tot die tijd zullen we moeten overleven, dat zingen we wel uit. Maar als het langer gaat duren, dan wordt het wel wat lastig allemaal.'

'Overheid moet keuze maken'

Ook het bestuur van Quick Boys is fel voorstander van doorspelen. 'We moeten door deze zure appel heen bijten', vindt de Katwijkse clubvoorzitter Bart van Kruistum. 'Het lijkt mij ongepast dat we de stekker eruit trekken. En dan? Wat doen we met de jeugd?' Hij noemt het 'spannend' met welke mededeling het kabinet dinsdag komt. 'We moeten wel proberen een klein beetje lol te hebben in het leven. Maar de gezondheid staat voorop', besluit Van Kruistum zijn betoog.

Noordwijk-trainer Kees Zethof: 'Persoonlijk ben ik dat coronagebeuren wel een beetje beu' | Foto: Orange Pictures

'De overheid moet echt een keuze maken', zegt Noordwijk-trainer Kees Zethof. 'Of we gaan er met zijn allen een tijdje mee stoppen, of we gaan richting het Zweedse model, waarbij mensen die gevoelig zijn voor corona zichzelf meer moeten beschermen ten opzichte van hun omgeving. Ik denk dat ze voor het eerste gaan kiezen, dus dat we binnenkort volledig op non-actief komen te staan. Persoonlijk ben ik dat corona-gebeuren wel een beetje beu.'

Overwinning vieren

Zonder het met zoveel woorden te zeggen, laat Steef Roodakkers doorschemeren dat het voor hem zo niet verder hoeft. 'Ik vind dit helemaal niks', verklaart de coach van derdedivisieclub Ter Leede uit Sassenheim. 'We zijn weer met zijn allen aan het sporten, dat is wel lekker. Maar bij voetbal hoort publiek te zijn. We horen onze overwinning (Ter Leede versloeg Barendrecht met 4-1, red.) te vieren met supporters in de kantine. Dat mis je. Ik vrees ook wel dat dit voorlopig de laatste wedstrijd was.'

Het zal me niks verbazen als het kabinet besluit dat we moeten stoppen

Lars Rauws (28), aanvoerder van streek- en competitiegenoot VVSB, betwijfelt of stoppen het probleem oplost. 'Op korte termijn zal het virus zeker minder verspreid worden. Maar wat gebeurt er daarna?', vraagt de middenvelder zich af. Zijn ploeg zou vorige week Ter Leede treffen, ware het niet dat een speler van de Noordwijkerhouters besmet raakte. 'Het zal me niks verbazen als het kabinet besluit dat we moeten stoppen. Mijn gevoel zegt dat het deze week al gaat gebeuren', aldus Rauws.

Omzetten van clubs

'Ik denk dat je uiteindelijk toch beter kan stoppen.' Die boodschap verkondigt Marcel Koning, trainer van de Naaldwijkse zondag-derdedivisionist Westlandia. 'Dat heeft ook met de omzetten van alle clubs te maken. Uiteindelijk voetbal je toch voor publiek, en helaas kan dat op dit moment niet.' Zijn verwachting is dan ook geen rooskleurige. 'Als ik het zo doorgaat met besmettingen, denk ik dat we straks gaan stoppen.'

