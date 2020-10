Regenboogvlaggen wapperen in hele regio vanwege Coming Out Day

'Het is symboliek waarbij het vooral gaat om de zichtbaarheid', vertelt Debbie Helaha van het COC Leiden. 'Dat is een niet te onderschatten steun in de rug voor mensen die niet uit de kast durven komen. Het gaat er om dat je trots durft te zijn op wie je bent.' Volgens de voorzitter van het COC Leiden is Coming Out Day niet bedoeld als een dag om uit de kast te komen of iemand uit de spreekwoordelijke kast te trekken. 'Dat helemaal niet. Dat moeten mensen vooral op een eigen gekozen moment doen, maar het kan natuurlijk wel een extra steun zijn.'

Op de meeste overheidsgebouwen is de regenboogvlag al op vrijdag gehesen, voor het begin van het weekeinde. Veel gemeenten organiseren gewoonlijk op Coming Out Day ook een evenement rond seksualiteit en acceptatie, maar dat blijft dit jaar bijna overal achterwege omdat er vanwege de coronacrisis geen groepen bij elkaar mogen komen.

Zeven wethouders van de gemeenten Delft, Zoetermeer, Midden-Delfland, Westland, Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Rijswijk hebben in een gezamenlijke video aandacht besteed aan Coming Out Day. Volgens hen is het belangrijk dat iedereen meetelt en zichzelf kan zijn.

Niet alleen op stadhuizen en gemeentehuizen wappert de regenboogvlag dit weekend. Ook politiebureau's en universiteitsgebouwen doen mee. Zo ook in Nieuwkoop en Leiden.

'Symboliek alleen is niet voldoende'

De symboliek rondom Coming Out Day is mooi, maar lang niet voldoende om tot volledige acceptatie van genderdiversiteit te komen, stelt Helaha van COC Leiden. 'Symboliek is nooit voldoende. Het is natuurlijk fijn als veel organisaties de actie steunen, maar het gaat uiteindelijk om het beleid van gemeenten en om de houding en het gedrag van mensen', vertelt ze.

Op dat laatste probeert COC invloed uit te oefenen door bijvoorbeeld voorlichting te geven op scholen. Beleid ligt bij de gemeenten zelf. 'Leiden is bijvoorbeeld een regenbooggemeente. Dat betekent dat ze echt beleid gaan maken op diversiteit. Dat ze bijvoorbeeld instanties als het COC ondersteunen, financieel maar ook als samenwerkingspartner.' Zo komt er binnenkort ook een LHBTI-kunstwerk in Leiden, verklapt de COC Leiden-voorzitter.

Regenboogbus van PostNL

En misschien heb je hem al zien rijden: de regenboogbus van PostNL. Het bezorgbedrijf rijdt de hele maand oktober met vijf regenboogbusjes door verschillende delen van het land, waaronder het centrum van Den Haag. PostNL doet dit om in het kader van Coming Out Day aandacht te vragen voor diversiteit.

De regenboogbus van PostNL | Foto: PostNL

Focus op ouders van tieners

Het ministerie van Volksgezondheid richt dit jaar speciaal de aandacht op ouders van tieners. Uit een peiling is gebleken dat het merendeel van die ouders best met hun kinderen wil praten over geaardheid, maar de meeste ouders denken dat hun kind daar helemaal geen behoefte aan heeft. Over genderidentiteit wordt al helemaal weinig gesproken, aldus het onderzoek.

Maar kinderen die zich 'anders' voelen willen juist wel graag met hun ouders praten, al vinden ze zo'n gesprek lastig omdat hun ouders te weinig kennis hebben. Zo is de helft van de ondervraagde ouders niet op de hoogte van allerlei benamingen die in de homo- en transgenderwereld gebruikelijk zijn.