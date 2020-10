Vandalen laten spoor van vernieling achter bij voetbalclub: 'Ontzettend kansloos'

Op foto's is te zien dat bij de voetbalvereniging ruiten beschadigd zijn, terrasmeubilair overhoop is gehaald en er met containers is gegooid. 'We hebben zo'n tien à vijftien stuks meubilair uit de sloot moeten vissen', zegt de boze voorzitter. 'Dit is echt ontzettend frustrerend. Je doet met alle vrijwilligers je uiterste best om de voetbal draaiende te houden in deze situatie en dan zijn er een stelletje opgeschoten jongeren die de boel vernielen.'

Op de Henry Dunantstraat en de Poorthuisstraat zijn ook stenen tegen ruiten van woningen gegooid en zijn van diverse auto's de ruitenwissers gesloopt, aldus de politie. Volgens getuigen bestond het groepje uit drie of vier jongemannen. Politie roept getuigen op zich te melden. Ook hoopt de politie op camerabeelden van de vernielingen. De eerste meldingen van de vernielingen kwamen rond middernacht binnen.

Ook de ruiten bij de voetbalclub moesten het ontgelden | Foto: Politie Krimpenerwaard

'Diep triest'

'Op social media gaan al foto's van de jongeren rond', weet voorzitter Ter Braak. 'Met naam en toenaam ook. Die informatie is doorgespeeld aan de politie. Laat die jongens zich maar melden, want deze vernielingen zijn natuurlijk diep triest.'

Vrijwilligers zijn zondagmorgen bezig geweest het sportcomplex weer te fatsoeneren. 'We hebben met man en macht opgeruimd, want het was een enorme rotzooi. Twee ramen moeten worden vervangen, die zijn helemaal gebarsten. Daar hebben ze gewoon met barkrukken tegen aan geslagen.' Eén geluk bij het ongeluk is dat de voetbalclub maar één team op zondag heeft en die toevallig uit moest spelen.

Er lagen zo'n vijftien stuks aan prullenbakken en meubilair in de sloot | Foto: Politie Krimpenerwaard

