Daverende verrassing darter Van Duijvenbode in Coventry: 'Maar weinig tijd om dit te beseffen'

Wat Michael van Gerwen en Jeffrey de Zwaan niet lukte, lukte darter Dirk van Duijvenbode zaterdagavond wel. Hij plaatste zich voor de halve finale van het World Grand Prix-dartstoernooi in Coventry. Dit is een van de hoogst aangeschreven toernooien van de bond PDC. Het is voor het eerst dat de darter uit ’s-Gravenzande de laatste vier bereikt van een tv-toernooi.

Van Duijvenbode was in de kwartfinale met 3-1 te sterk voor meervoudig wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland. De darter uit ’s-Gravenzande won de eerste set – dankzij een fraaie 96-finish - met 3-2 en ook de tweede ging naar hem: 3-1. In de derde set leek hij zelfs op weg naar een 3-0 zege, maar een 2-0 voorsprong in legs moest hij prijsgeven. Met een 97-finish kwam de Schot op gelijke hoogte in die set en in de laatste leg strafte Anderson een gemiste matchdart van Van Duijvenbode af: 2-3.

Dit leek Anderson nieuwe hoop te geven, maar de vierde set werd - met onder meer een 13- en 14-darter - toch weer een prooi voor Van Duijvenbode. Met dubbel 20 besliste hij het duel: 3-1. 'Maar je hebt niet veel tijd om het te beseffen, want zondagavond moet ik weer aan de bak. Daar is mijn focus nu op gericht.'

'Ik ga dit duel niet licht opnemen'

Van Duijvenbode – die in de eerste twee rondes de Oostenrijker Mensur Suljovic en de Belg Dimitri van den Bergh versloeg, noemt zijn zege op Anderson 'de mooiste uit zijn dartscarriere'. 'Ik was altijd groot fan van deze man! Ik kan niet geloven dat ik nu in de halve finale sta! Toen ik op een 2-0 voorsprong kwam, werd ik heel nerveus omdat ik Gary nog niet eerder had geklopt. Maar ik bleef in mezelf geloven.'

In de halve finale moet Van Duijvenbode het opnemen tegen de Australiër Simon Whitlock, die zaterdag Michael van Gerwen uitschakelde. 'Dirk heeft geweldig darts laten zien', complimenteert Whitlock zijn opponent. 'Ik ga dit duel absoluut niet licht opnemen. Hij heeft met Gary Anderson een van de beste darters ter wereld uitgeschakeld. Ik zal Dirk onder druk moeten houden en op mijn best moeten spelen tegen hem.'

Trucjes

Het tempo waarin Simon Whitlock gooit, ligt Van Duijvenbode wel. 'Niet snel, niet te langzaam. Ik vind dat wel fijn.' Whitlock is ook geen darter die trucjes uithaalt om zijn tegenstander uit het ritme te halen. 'Hij is gewoon een vechter. En een aardige man. Dat is Gary Anderson ook. En Dimitri en Mensur. Het zijn allemaal aardige mensen waar ik tegen gespeeld heb. Maar dat maakt onder de wedstrijd niets uit!'

Eigenlijk kan zijn toernooi nu al niet stuk, met het bereiken van de halve finale. Maar dat is niet het gevoel waarmee Van Duijvenbode het duel met Whitlock wil ingaan. 'Ik wil elk duel winnen. Het maakt niet uit in welke ronde of tegen wie.'

Jeffrey de Zwaan

Provinciegenoot Jeffrey de Zwaan ging zaterdagavond in de kwartfinale onderuit tegen de Welshman Gerwyn Price. De darter uit Leidschendam verloor de eerste twee sets met 3-0 en 3-2, maar leek het duel daarna te kantelen. De derde set pakte De Zwaan met 3-1, maar de vierde set werd weer een prooi voor Price: 1-3. Price neemt het in de halve finale op tegen de Engelsman Dave Chisnall.