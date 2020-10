Dames HDM slikken eerste nederlaag van het seizoen, mannen HGC verliezen topper

Dirkie Chamberlain in actie voor HGC I Foto: OrangePictures

De dames van HGC zijn na een 0-2 achterstand tegen Kampong knap teruggekomen. In Wassenaar werd het uiteindelijk 2-2. In dezelfde competitie heeft HDM heeft voor het eerst dit seizoen verloren. Pinoké was met 0-1 te sterk. Ook de mannen van HGC moesten tegen Kampong. De topper in de hoofdklasse was met 5-3 een prooi voor de club uit Utrecht. Klein Zwitserland speelde met 1-1 tegelijk tegen Den Bosch.

Vrouwen:

HGC - Kampong

Na de verrassende nederlaag tegen Bloemendaal van vorige week, stond zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Kampong op het programma. HGC had grote moeite met de bezoekers die na ruim een halfuur via Fieke Hoff op voorsprong kwamen. Renee van Laarhoven verdubbelde in de tweede helft de score.

HGC kwam knap terug en wist op gelijke hoogte te komen. Heather McEwan en Dirkie Chamberlain waren trefzeker. Door dit 2-2 gelijke spel bezet de club uit Wassenaar de vijfde plaats op de ranglijst.

HDM - Pinoké

HDM presteerde tot dusver uitstekend in de hoofdklasse. Met zes overwinningen op rij was de thuisploeg de torenhoge favoriet tegen Pinoké. Toch stapten de dames van Ivar Knötschke met lege handen van het veld. Een rake knal van Kelly Jonker was het enige en dus winnende doelpunt.

Door deze nederlaag blijft HDM steken op een derde plaats met achttien punten uit zeven wedstrijden.

Mannen:

Kampong - HGC

Net als de vrouwen stond ook voor de mannen van HGC een wedstrijd tegen Kampong op het programma. De topper tussen nummer twee Kampong en nummer drie HGC is uitgemond in een waar spektakelstuk dat de ploeg uit Utrecht met 5-3 won.

Lange tijd leek het erop dat de wedstrijd zou uitlopen op een monsterscore voor Kampong. Doelpunten van Martijn Havenga, Jip Janssen en Terrance Pieters zorgden ervoor dat de thuisploeg na 36 minuten spelen al met 4-0 voor stond.

HGC vocht zich op wonderlijke wijze terug in de wedstrijd en scoorde drie maal op rij. Derck de Vilder voorkwam een blamage en gooide de wedstrijd voor Kampong definitief in het slot. Vlak voor tijd scoorde Steijn van Heijnigen voor HGC nog de 5-4, maar deze treffer kwam te laat om het spektakelstuk compleet te maken.

HGC zakte door dit verlies naar de vierde plaats in de Tulp Hoofdklasse.

Klein Zwitserland - Den Bosch

De wedstrijd tussen Klein Zwitserland en Den Bosch is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Den Bosch kwam op voorsprong via een rake strafcorner van Austin Smith. Tim Drummond redde een punt voor de thuisploeg.