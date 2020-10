'Als we niks doen, is reguliere zorg binnen twee weken helemaal niet meer mogelijk'

'Als we geen patiënten kunnen verplaatsen en de cijfers zo doorzetten, loopt het binnen één à twee weken echt vol in de ziekenhuizen. Dan is reguliere zorg helemaal niet meer mogelijk.' Daarvoor waarschuwt Martin Schalij, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) naar aanleiding van het bericht dat de reguliere zorg met 40 procent wordt afgeschaald.

ROAZ maakte zondag bekend dat de reguliere zorg in alle ziekenhuizen in de regio met 40 procent wordt afgeschaald om de opname van coronapatiënten de komende tijd aan te kunnen. 'Dat is echt ontzettend vervelend voor mensen, zeker voor degenen die al lang op een wachtlijst staan', reageert Schalij tegenover Omroep West.

Naast afschalen van reguliere zorg, is het verspreiden van patiënten naar andere regio's een van de opties om de toenemende druk van coronapatiënten aan te kunnen. 'Daarmee proberen we wat meer lucht te krijgen. We kijken nu ook om patiënten naar Duitsland te verplaatsen. Dat is natuurlijk dramatisch voor iemand die hier in de buurt woont', weet Schalij.

Lijst met wat uitgesteld kan worden

Mocht het verspreiden niet lukken en nemen de cijfers niet af, dan ziet het er minder rooskleurig uit. 'Dan zitten we binnen twee weken op de situatie zoals in het voorjaar, waarbij de hele reguliere zorg werd platgelegd.'

Om te bepalen welke afspraken het eerst worden afgezegd, is deze zomer een lijst gemaakt. Ingrepen zoals knie- of oogoperaties gaan bijvoorbeeld als eerste niet door. 'We kijken naar welke verrichtingen binnen een bepaalde tijd moeten en welke kunnen wachten', aldus de ROAZ-voorzitter.

Vrijspelen van verpleegkundigen

Maar bestaat er zoiets als zorg die uitgesteld kan worden? 'Nou ja, normaal staan mensen ook op een wachtlijst. Maar je probeert wachtlijsten wel zo kort mogelijk te houden', aldus Schalij. 'Nu wordt de lijst weer een stuk langer. En al dat afbellen kost de ziekenhuizen ook weer extra tijd.'

Met het uitstellen van reguliere zorg worden vooral verpleegkundigen vrijgespeeld die hard nodig zijn bij de verzorging van coronapatiënten. 'Een corona-afdeling heeft per patiënt twee keer zoveel verpleegkundigen nodig als gewone afdelingen.'

'We moeten het met elkaar doen'

Een oogarts of chirurg kan dan met wat minder werk komen te zitten, zo lang de verpleegkundigen maar ingezet kunnen worden op de Covid-afdeling. 'Maar ook vragen we de gespecialiseerde artsen of chirurgen soms om te helpen op corona-afdelingen. We moeten het met elkaar doen', stelt Schalij.

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West, bestaat uit de verschillende ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsen(posten), GGZ, VVT-instellingen en GHOR/GGD uit de regio West van Zuid-Holland. De regio omvat zowel veiligheidsregio Hollands Midden als Haaglanden. Het LUMC in Leiden is voorzitter van het ROAZ en daarmee verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van de organisatie.

