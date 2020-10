Brandweer haalt sleutels politieauto uit sloot: 'Agent komt gevulde koeken brengen'

Dankzij de brandweer kan de politie in De Lier ook de komende tijd patrouilleren met de auto. Een agent liet aan de Arent Dirckszn. Vosstraat de sleutels van zijn wagen in de sloot vallen. Zijn collega, wijkagent Marloes Smittenaar, schakelde haar vrienden van de brandweer in die de sleutels uit het water haalde.

Een agent was zaterdag rond 03.00 uur bezig met een melding van een mogelijke inbraak in een boot. Terwijl hij controleerde of het zeil van de boot gescheurd was, vielen de sleutels van de dienstauto in het water. In het donker was het vinden van de sleutels een onmogelijke opdracht en daarom zette de agent het voorval in de overdracht.

Die overdracht kreeg wijkagent Smittenaar overdag onder ogen. Ze vroeg eerst aan de commandant of de sleutels al boven water waren. Toen dit niet het geval was, schakelde ze door. 'Gelukkig heb ik korte lijntjes met de brandweer van De Lier en waren de brandweermannen- en vrouwen bereid om ons te helpen', schrijft ze op Instagram.

Gevulde koeken

De brandweer had de sleutels snel te pakken en zo kan er weer met de politieauto worden rondgereden in het dorp. 'Jullie snappen wel dat deze collega dit voorlopig nog te horen krijgt', grapt Smittenaar.

Voor de bewezen diensten kan de brandweer een beloning tegemoet zien. 'Ik heb beloofd dat de agent op de brandweerkazerne gevulde koeken komt brengen', is op Instagram te lezen.

