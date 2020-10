Darter Van Duijvenbode overtuigend naar finale World Grand Prix

De in Katwijk opgegroeide Van Duijvenbode gooide gemiddeld iets meer dan 88 per drie pijlen. Dat niveau tikte zijn tegenstander niet aan. Witlock gooide slechts 79,75 en pakte in totaal maar vier legs. De spelers dienen de legs bij de World Grand Prix te beginnen met een dubbel en te eindigen met een dubbel.

Whitlock probeerde zijn opponent uit het Westland nog uit het spel te halen door extra langzaam te gooien. Hij was zondag aan het verkeerde adres. Van Duijvenbode bleef de hele wedstrijd rustig en bij een 3-1 voorsprong in sets pakte hij de laatste set met 3-0. Op zijn eerst matchdart besliste hij de partij.

120.000 euro

Van Duijvenbode neemt het maandag in de finale op tegen Gerwyn Price. De Darter uit Wales versloeg in een spannende partij Dave Chisnall. Price besliste het duel in de vijfde leg van de beslissende zevende set en won met 4-3. De inzet in de finale is 120.000 euro.

