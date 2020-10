Landelijke storing registratiesysteem GGD voorbij

Een landelijke storing in het registratiesysteem van de GGD's zorgde maandag tussen 09.00 uur en 11.00 uur voor files bij teststraten. De gegevens zijn door de GGD handmatig bijgehouden, zodat er wel getest kon worden. De administratie zal in de loop van de dag worden bijgewerkt.

GGD Hollands Midden startte tijdens de storing een noodsysteem, maar had wel een achterstand in het verwerken van de registraties. Daardoor waren er lange wachtrijen voor de teststraten. 'Vermoedelijk houden we wel de rest van de dag last van vertraging bij de teststraten', zegt GGD Hollands Midden op Twitter.

Verslaggever Miranda van Dam was tijdens de storing bij de teststraat aan de Verbeekstraat in Leiden. Een lange rij automobilisten stond te wachten tot ze konden worden getest. 'Sommige mensen staan al een uur te wachten', zei ze in het Radio West-programma West Wordt Wakker. 'Een man is net al gefrustreerd weggegaan omdat hij moest werken.'

Het aantal besmettingen in Nederland is de laatste weken erg gestegen. In de regio's Haaglanden en Hollands Midden is de situatie ernstig. Kijk hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente. Wil je meer cijfers? Kijk dan op ons coronadashboard.