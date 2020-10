Mexico - Algerije in het ADO-stadion: Den Haag als gastheer van interlands

Scheidsrechter Bas Nijhuis fluit dinsdagavond om 21.00 uur voor het begin van de interland tussen Mexico en Algerije. Opvallend genoeg wordt de wedstrijd afgewerkt in het Haagse Cars Jeans Stadion. Het is niet de eerste keer dat Den Haag gastheer is van een officiële interland. Eerder speelden onder andere Chili, Colombia en het Nederlands elftal in de residentie.

Wanneer dinsdagavond de bal rolt in Den Haag dan is de wedstrijd tussen Japan en Ivoorkust net afgelopen. De Japanners hebben Utrecht als speelstad gekozen deze interlandronde. Vrijdag speelden de Aziaten met 0-0 gelijk in de Domstad. De wedstrijden worden allemaal afgewerkt zonder publiek. Want net als in de eredivisie mag er geen publiek bij de wedstrijden aanwezig zijn.

Toen het Nederlands elftal voor het eerst in Den Haag speelde, was er uiteraard wel publiek. Achtduizend mensen zagen op 1 april 1907 dat het Nederlands elftal met 8-1 verloor van de Engelse amateurs. Geen gekke uitslag. Ook het Nederlands elftal bestond in die jaren uit amateurs en de Engelsen waren het toonaangevende voetballand van de wereld op dat moment. De bewuste wedstrijd vond plaats op de Diepput. Tot op de dag van vandaag het terrein van HVV.

HBS, Quick en HVV

Dat het terrein van HVV werd gekozen, was niet vreemd. Den Haag was in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog de voetbalhoofdstad van Nederland. Clubs als HBS, Quick en voornamelijk HVV regen de nationale prijzen aaneen. Dat bracht ook de verantwoording met zich mee om soms gastheer van Oranje te zijn. Zo werden er naast die interland uit 1907 tegen de Engelsen nog twee wedstrijden van het Nederlands elftal op Haagse bodem georganiseerd.

In 1908 proefde Nederland het zoet der overwinning. Met 5-3 werd op het terrein van HVV gewonnen van Zweden. Onder andere Quick-spelers Edu Snethlage (2x) en Caius Welcker (1x) waren de doelpuntenmakers van Oranje.

Wonder van Houtrust

Maar de meest legendarische interland in Den Haag vond plaats in 1913. Nederland won met 2-1 van Engeland. Een voetbalwedstrijd die in de Nederlandse voetbalgeschiedenis bekend staat als het wonder van Houtrust. Na zes keer te hebben verloren van de eilandbewoners waarvan de meeste wedstrijden met ruime cijfers, was er eindelijk winst te vieren.

Maar niet alleen Oranje speelde interlands in de Hofstad. Op 29 maart 2011 was het stadion van ADO Den Haag het decor van voorbereidingswedstrijden voor de Copa America. Op dezelfde lenteavond werden zowel Colombia - Chili als Ecuador – Peru in het stadion afgewerkt.

Pieter Vink

De Noordwijkse scheidsrechter Pieter Vink mocht het eerste duel fluiten. 'Onwijs gaaf', noemde hij dat. 'Je weet dat er een hele andere voetbalcultuur is in Zuid-Amerika. Er was niet veel publiek, maar de mensen die er waren, waren fanatiek.'

Den Haag is niet de enige Nederlandse stad waar interlands door andere landen worden afgewerkt. Tijdens de Olympische Spelen van 1928 was Amsterdam het decor van meerdere interlands en werd er zelfs een wedstrijd in Arnhem afgewerkt. Ook tijdens Euro 2000 vond er een internationaal voetbaltoernooi op poldergrond plaats. Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Arnhem waren toen de speelsteden.

Turkije in Breda

Maar Nederland was ook vaak het decor voor een oefendueltje. Zo speelde Turkije in de voorbereiding op het WK van 2002 interlands in Nederland. Het team dat dat WK als derde zou eindigen speelde in Breda en Kerkrade tegen respectievelijk Ecuador en Chili. Dit deed het land onder meer om zich te tonen aan de achterban die zich in de decennia daarvoor in Nederland en Duitsland had gevestigd.

Zo zijn er nog genoeg voorbeelden van interlands tussen andere landen dan Nederland die hier hebben plaatsgevonden. De meest opmerkelijke is waarschijnlijk Armenië - Kazachstan in Pernis. Kazachstan werd op dat moment getraind door de Rotterdamse bondscoach Arno Pijpers en onder de rook van zijn geboortestad oefende hij tegen de Armeniërs.

Onder deze link staat een overzicht van interlands van 'vreemde landen' op Nederlandse bodem.

