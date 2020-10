Coronavirus: Leidse blaastest in november ingezet, teststraat Zoetermeer in weekend open

Leidse blaastest in november ingezet in teststraten

De blaastest van het Leidse bedrijf Breathomix die binnen een minuut kan zien of mensen zeker geen corona hebben wordt vanaf november ingezet. Dat maakte minister Hugo de Jonge donderdag bekend. De blaastest is de afgelopen tijd in Amsterdam getest en in 75 procent van de gevallen kon de test aangeven dat mensen zeker geen corona hadden. Zij zouden geen coronatest meer af te hoeven nemen. In de overige kwart van de gevallen was de test niet duidelijk en dan volgt er alsnog een coronatest.

Sportclubs merken gevolgen van coronaregels

Sportverenigingen maken zich op voor een periode met aangepast sporten. Teamsporten zijn verboden en trainingen moeten worden aangepast. Elke sportclub merkt hiervan de gevolgen, maar de reacties zijn zeer wisselend. Zo ook in Boskoop. 'Je merkt wel een soort opluchting', bekent Justin Kraaijenbrink van atletiekvereniging AV '47. Zijn sport blijft grotendeels buiten schot. Dat geldt niet voor de volwassenen die volleyballen bij Timios. Minstens een maand lang mogen zij hun hobby niet meer uitoefenen. 'Dat geeft onrust', aldus Angela Hunink, speelster van het eerste damesteam.

Coronateststraat Zoetermeer ook 's avonds en in weekend open

De coronateststraat in Zoetermeer is vanaf maandag ook 's avonds en in het weekend geopend. Mensen kunnen dan tot 21.00 uur aan de Denemarkenlaan terecht om zich te laten testen. Ook gaat de GGD Haaglanden er in het weekend tests afnemen. Met de langere openingstijden wil de GGD de testcapaciteit in de regio verder opschalen.

Geen Sinterklaasintochten in Westland

De intocht van Sinterklaas in de verschillende Westlandse kernen gaat dit jaar niet door. Dat heeft burgemeester Bouke Arends gisteren medegedeeld aan de organiserende comités, zo meldt mediapartner WOS. Ook andere fysieke activiteiten, zoals het Sinterklaashuis, kunnen niet worden gehouden.

De afgelasting van de intochten is genomen in verband met de nieuwe, verscherpte, coronamaatregelen. 'Het landelijke verbod op evenementen maakt de intochten helaas onmogelijk', aldus de burgemeester. 'Dat is jammer, maar met het oog op de veiligheid niet meer dan logisch. Er wordt door verschillende comités nagedacht over een alternatieve invulling, waarbij vanuit huis toch genoten kan worden van de Sinterklaastijd. Op die manier gaat het feest dit jaar toch niet ongemerkt voorbij.'

Hoogvliet sluit winkels om 20.00 uur

Supermarktketen Hoogvliet sluit bijna alle winkels in de regio vanaf donderdag om 20.00 uur. Alleen de vestiging in het centrum van Leiden blijft ook na 20.00 uur open, zo laat een woordvoerder van de winkelketen weten. Hoogvliet heeft hiertoe besloten omdat er door de nieuwe coronamaatregelen na 20.00 uur geen alcohol meer verkocht mag worden. Om discussies met klanten te voorkomen heeft de keten besloten dat bijna alle winkels nu elke dag om 20.00 uur dicht gaan.

Meldpunt voor schoolsluiting wegens corona

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die tijdelijk sluiten wegens het coronavirus, moeten zich melden bij een speciaal meldpunt. Dat meldt de onderwijsinspectie. 'De registratie is belangrijk om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur of de school om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken', aldus de inspectie.

Burgemeester heeft geen goed woord over voor Haagse feestgangers

Hij kan er met zijn hoofd niet bij. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag is zeer verontwaardigd dat een groep mensen woensdagavond feest vierde in een tent van restaurant Luden op het Plein in Den Haag, vlak voordat de strengere coronaregels zouden ingaan en de horeca vier weken moet sluiten. De beelden die een BBC-correspondent hiervan maakte, gaan de hele wereld over. 'Ik zou me kapot schamen', vertelde hij donderdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West.

Geert Wilders in thuisisolatie na besmetting beveiliger

PVV-leider Geert Wilders moet in thuisisolatie omdat een van zijn beveiligers besmet blijkt met het coronavirus. De beveiliger had geen klachten, meldt Wilders op Twitter. De leider van de grootste oppositiepartij wordt al vele jaren streng beveiligd vanwege bedreigingen aan zijn adres. Wilders moet tot zaterdagavond in quarantaine blijven.

Privéklinieken lenen geen personeel uit aan ziekenhuizen

Privéklinieken lenen geen personeel uit aan reguliere ziekenhuizen tijdens de tweede coronagolf, zegt Paulette Timmerman, directeur van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) in het NOS Radio 1 Journaal.

Bestuursvoorzitter Ingrid Wolf van het HMC vertelde woensdag een beroep te moeten doen op extern personeel als het HMC Bronovo ingericht gaat worden als calamiteitenziekenhuis. Ze dacht hierbij onder meer aan de privéklinieken, die tijdens de eerste golf wel bijsprongen. 'Het is een begrijpelijke vraag die de ziekenhuizen stellen. Als we teruggaan naar de eerste golf, hebben we dat toen wel gedaan omdat er schaarste was aan apparatuur, hulpmiddelen en konden we personeel uitlenen', aldus Timmerman.

De directeur zegt dat zij zich liever concentreren op het aanbieden van reguliere zorg in de eigen klinieken. Daardoor is het niet meer mogelijk is om eigen personeel uit te lenen aan de ziekenhuizen. 'We zien de afgelopen twee maanden dat de vraag naar onze zorg enorm toeneemt. Vanuit dat landelijk standpunt om onze zorg aan te blijven bieden, denken wij dat het verstandiger is als wij dat ook blijven doen', aldus Timmerman.

Aantal WW-uitkeringen neemt toe

Het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Haaglanden nam in de periode februari tot en met september per saldo met 11,4 procent toe. Dit is wel lager dan het landelijke percentage. De landelijke toename bedroeg namelijk 15,9 procent, meldt het UWV.

Ook in Zuid-Holland Centraal (12,6 procent) en Midden-Holland (13,9 procent) nam het aantal W-uitkeringen minder hard toe dan landelijk, maar in de regio Holland Rijnland is de stijging met 21,5 procent juist hoger dan het landelijk percentage.

Beveiligingssector wil ook voorrang bij coronatests

De beveiligingsbranche verwacht het erg druk te krijgen in supermarkten. Dat heeft natuurlijk te maken met de nieuwe coronamaatregelen, waaronder het verbod op het verkopen van alcohol na 20.00 uur. De sector spreekt nu met het ministerie van VWS of binnen de veiligheidsketen ook de beveiliging in aanmerking kan komen voor een sneller testbeleid. Dat meldt BNR.

Feest was 'mix van verkeerde muziek, afscheid horeca en emotie'

Een mix van verkeerde muziek, het afscheid van de horeca en emotie. Aan die combinatie is te wijten dat er woensdagavond uitbundig werd gefeest op het overdekte terras van restaurant Luden op het Plein in Den Haag. Dat zegt eigenaar John Prins tegen Omroep West. Hij zegt dat hij de reacties wel wat overtrokken vindt, maar snapt ook dat de beeldvorming niet goed is.

'Het was geen feest. Dit mag tot 22.00 uur', benadrukt Prins. Er is geprobeerd te handhaven, zegt hij. 'Op video’s is te horen dat er wordt gezegd 'blijf zitten, blijf zitten.' De horecaondernemer ontkent dat handhavers de avond hebben geëindigd. 'Ik heb om 21.30 uur zelf de muziek uitgezet. Ik neem altijd mijn verantwoordelijkheid, maar ik ben geen politieagent en ik kan geen boetes uitdelen.'

'Dit feest op het Plein kan ab-so-luut niet!'

Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur Gezondheidszorg en Jeugd én lid van het Red-team van bezorgde deskundigen, is geschokt over het feest dat woensdagavond gevierd werd in een tent op het Plein in Den Haag en waarbij de coronavoorschriften genegeerd werden. 'Dit kan ab-so-luut niet!', benadrukte hij in West Wordt Wakker op Radio West. 'Deze mensen hebben geen enkel idee dat we te maken hebben met een gezondheidsprobleem en een gezondheidszorgprobleem. Je moet uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dit is niet acceptabel.'

Ondernemers en werkgevers: werk zoveel mogelijk thuis

Ondernemers- en werkgeversorganisaties roepen bedrijven en werknemers op zoveel mogelijk thuis te werken om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat doen ze verenigd in overlegorgaan Stichting van de Arbeid, waarin ook werknemersorganisaties zitten, in een brief die verstuurd is aan werkgevers en werknemers. De organisaties hopen hiermee een totale lockdown te kunnen voorkomen.

Meldpunt voor beschikbaarheid beschermende middelen in zorg

Zorgmedewerkers die constateren dat er binnen hun organisatie zaken niet op orde zijn rond beschermende middelen tegen het coronavirus, kunnen dat vanaf nu aangeven bij een meldpunt. Dit is in het leven geroepen door NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het meldpunt komt er naar aanleiding van een recente peiling waarin veel zorgmedewerkers aangaven dat de situatie binnen hun organisatie niet op orde is.

Landelijke huurprijs vrije sector voor het eerst in zes jaar omlaag

De gemiddelde landelijke huurprijs van huurwoningen in de vrije sector is voor het eerst in zes jaar tijd gedaald. Een nieuwe huurder betaalde in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 16,56 euro per vierkante meter per maand. Dat is 0,4 procent minder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

Volgens het woningplatform lijkt de coronacrisis de druk op de woningmarkt enigszins te verlichten. Expats zijn in mindere mate aanwezig op de Nederlandse woningmarkt of stellen het startmoment van een baan uit. Hierdoor kunnen vrijgekomen huurwoningen minder makkelijk opnieuw verhuurd worden.

Corona-sneltest TNO is betrouwbaar, blijkt uit praktijkproef

De snelle coronatest die TNO heeft ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid is net zo betrouwbaar als de standaard gebruikte PCR-test. Een praktijkproef met deze sneltest, de afgelopen twee weken in Amsterdam, laat zien dat de uitslag hiervan voor 99 procent overeenkomt met de PCR-test, zo meldt de onderzoeksorganisatie.

Werkloosheid onverwacht omlaag in september

De werkloosheid in Nederland is vorige maand onverwacht afgenomen ten opzichte van een maand eerder. In totaal was 4,4 procent van de beroepsbevolking werkloos, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de maanden juni tot en met augustus nam de werkloosheid nog toe. In die laatste zomermaand piekte het cijfer op 4,6 procent. Economen hadden in doorsnee gerekend op een verdere stijging naar 4,8 procent.

'Lockdown light' op korte termijn funest voor herstel economie

Nederlandse banken verwachten dat de 'lockdown light' die het kabinet heeft ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, voorlopig een eind maakt aan het economisch herstel van na de eerste golf. Dat meldt het FD. Rabobank is het meest uitgesproken en voorziet dat de groei in 2021 halveert.

Vanaf 20.00 uur verbod op alcoholverkoop en sluiting winkels

Donderdagavond is de eerste avond dat de verkoop van alcohol na 20.00 uur verboden is. Ook is het na dat tijdstip niet toegestaan om alcohol op zak te hebben of op openbare plekken te drinken. Coffeeshops mogen maar tot 20.00 uur openblijven en alleen om af te halen. Deze regels gelden tussen 20.00 uur 's avonds en 07.00 uur 's ochtends. Verder moeten winkels, met uitzondering van supermarkten, ook om 20.00 uur dicht. Koopavonden worden voorlopig verboden. Als een winkel de regels niet naleeft kan een zaak gesloten worden.

Nederland gaat door grens van 200.000 coronabesmettingen

Minder dan een maand nadat het coronavirus voor de 100.000e keer werd vastgesteld, gaat Nederland al door de volgende grens heen. Op donderdag wordt hoogstwaarschijnlijk de 200.000e positieve test geregistreerd. De teller stond om 3.30 uur woensdagnacht op 196.163 besmettingen.

Christelijke partijen willen alsnog softdrugsverbod in avond

SGP, CDA en ChristenUnie willen dat het kabinet 'met spoed' kijkt of er alsnog een verbod kan komen op het bezit en gebruik van softdrugs in de openbare ruimte in de avond en nacht. De christelijke partijen riepen daartoe op tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Het kabinet kondigde dinsdagavond een verbod aan op het bezit of gebruik van softdrugs en alcohol in de openbare ruimte tussen 20.00 's avonds en 07.00 uur 's morgens. Maar het verbod op softdrugs is alweer geschrapt omdat het in strijd bleek met het gedoogbeleid, liet het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. SGP, CDA en ChristenUnie nemen daar geen genoegen mee.

Spoedeisende hulp door corona in gevaar

Het oplopende aantal ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus brengt ook de spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen in gevaar. Volgens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) komt het nu dagelijks voor dat patiënten bij een ernstig ongeluk of hartfalen niet meer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis kunnen.

Dat komt doordat de doorstroom van patiënten in ziekenhuizen opstroopt nu de ic's en verpleegafdelingen vol raken. Daardoor blijven patiënten op de spoedeisende hulp liggen en kunnen er geen meer bij.

Gefeest in tent op het Plein

Op het Plein in Den Haag was het woensdagavond druk. In witte tenten, die daar waren opgezet, werd vlak voor de sluiting nog gefeest, blijkt uit een video op Twitter van BBC-correspondent Anna Holligan. Volgens een kroeg op het Plein, die Omroep West gebeld heeft, zijn de beelden van woensdagavond. Onder de video wordt met verbazing gereageerd op het gefeest.

