Coronavirus: Nederland gaat door grens van 200.000 coronabesmettingen

Landelijke huurprijs vrije sector voor het eerst in zes jaar omlaag

De gemiddelde landelijke huurprijs van huurwoningen in de vrije sector is voor het eerst in zes jaar tijd gedaald. Een nieuwe huurder betaalde in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 16,56 euro per vierkante meter per maand. Dat is 0,4 procent minder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

Volgens het woningplatform lijkt de coronacrisis de druk op de woningmarkt enigszins te verlichten. Expats zijn in mindere mate aanwezig op de Nederlandse woningmarkt of stellen het startmoment van een baan uit. Hierdoor kunnen vrijgekomen huurwoningen minder makkelijk opnieuw verhuurd worden.

Corona-sneltest TNO is betrouwbaar, blijkt uit praktijkproef

De snelle coronatest die TNO heeft ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid is net zo betrouwbaar als de standaard gebruikte PCR-test. Een praktijkproef met deze sneltest, de afgelopen twee weken in Amsterdam, laat zien dat de uitslag hiervan voor 99 procent overeenkomt met de PCR-test, zo meldt de onderzoeksorganisatie.

Werkloosheid onverwacht omlaag in september

De werkloosheid in Nederland is vorige maand onverwacht afgenomen ten opzichte van een maand eerder. In totaal was 4,4 procent van de beroepsbevolking werkloos, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de maanden juni tot en met augustus nam de werkloosheid nog toe. In die laatste zomermaand piekte het cijfer op 4,6 procent. Economen hadden in doorsnee gerekend op een verdere stijging naar 4,8 procent.

'Lockdown light' op korte termijn funest voor herstel economie

Nederlandse banken verwachten dat de 'lockdown light' die het kabinet heeft ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, voorlopig een eind maakt aan het economisch herstel van na de eerste golf. Dat meldt het FD. Rabobank is het meest uitgesproken en voorziet dat de groei in 2021 halveert.

Vanaf 20.00 uur verbod op alcoholverkoop en sluiting winkels

Donderdagavond is de eerste avond dat de verkoop van alcohol na 20.00 uur verboden is. Ook is het na dat tijdstip niet toegestaan om alcohol op zak te hebben of op openbare plekken te drinken. Coffeeshops mogen maar tot 20.00 uur openblijven en alleen om af te halen. Deze regels gelden tussen 20.00 uur 's avonds en 07.00 uur 's ochtends. Verder moeten winkels, met uitzondering van supermarkten, ook om 20.00 uur dicht. Koopavonden worden voorlopig verboden. Als een winkel de regels niet naleeft kan een zaak gesloten worden.

Nederland gaat door grens van 200.000 coronabesmettingen

Minder dan een maand nadat het coronavirus voor de 100.000e keer werd vastgesteld, gaat Nederland al door de volgende grens heen. Op donderdag wordt hoogstwaarschijnlijk de 200.000e positieve test geregistreerd. De teller stond om 3.30 uur woensdagnacht op 196.163 besmettingen.

Christelijke partijen willen alsnog softdrugsverbod in avond

SGP, CDA en ChristenUnie willen dat het kabinet 'met spoed' kijkt of er alsnog een verbod kan komen op het bezit en gebruik van softdrugs in de openbare ruimte in de avond en nacht. De christelijke partijen riepen daartoe op tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Het kabinet kondigde dinsdagavond een verbod aan op het bezit of gebruik van softdrugs en alcohol in de openbare ruimte tussen 20.00 's avonds en 07.00 uur 's morgens. Maar het verbod op softdrugs is alweer geschrapt omdat het in strijd bleek met het gedoogbeleid, liet het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. SGP, CDA en ChristenUnie nemen daar geen genoegen mee.

Spoedeisende hulp door corona in gevaar

Het oplopende aantal ziekenhuisopnames vanwege het coronavirus brengt ook de spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen in gevaar. Volgens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) komt het nu dagelijks voor dat patiënten bij een ernstig ongeluk of hartfalen niet meer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis kunnen.

Dat komt doordat de doorstroom van patiënten in ziekenhuizen opstroopt nu de ic's en verpleegafdelingen vol raken. Daardoor blijven patiënten op de spoedeisende hulp liggen en kunnen er geen meer bij.

Gefeest in tent op het Plein

Op het Plein in Den Haag was het woensdagavond druk. In witte tenten, die daar waren opgezet, werd vlak voor de sluiting nog gefeest, blijkt uit een video op Twitter van BBC-correspondent Anna Holligan. Volgens een kroeg op het Plein, die Omroep West gebeld heeft, zijn de beelden van woensdagavond. Onder de video wordt met verbazing gereageerd op het gefeest.

