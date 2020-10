Coronavirus: Geen drijvende ijsbaan in Leiden, mondkapjesplicht in november

Afspraken om huisuitzettingen te voorkomen verlengd

Mensen die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis moeten ook de komende maanden zoveel mogelijk behoed worden voor huisuitzettingen. Afspraken die het ministerie van Binnenlandse Zaken eerder dit jaar daarover maakte met verhuurders, worden verlengd tot ten minste 1 januari.

Het ministerie sloeg eind maart, aan het begin van de crisis, de handen ineen met verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. Bij elkaar zijn deze partijen goed voor 80 procent van alle huurhuizen in Nederland.

Mensen die hun huur niet konden betalen kregen bijvoorbeeld een huurkorting of een betalingsregeling. In andere gevallen werd de huur tijdelijk opgeschort. Hierdoor nam in de eerste helft van 2020 het aantal uitzettingen met meer dan 50 procent af, aldus het ministerie.

Geen drijvende ijsbaan tijdens Winter Wonder Weken

Er komt dit jaar geen ijsbaan op de Nieuwe Rijn in Leiden. De ijsbaan maakt traditioneel onderdeel uit van de Winter Wonder Weken in Sleutelstad. Centrummanager Gijs Holla laat in een gesprek met mediapartner Sleutelstad weten dat de enige drijvende ijsbaan van Nederland door de verscherpte coronamaatregelen dit jaar niet door kan gaan.

Eerder maakte de organisatie al bekend dat de kerstmarkt geannuleerd zou worden. Om de feestdagen niet ongemerkt voorbij te laten gaan wil het Centrummanagement de Leidse binnenstad er nog mooier uit laten zien dan afgelopen jaren. Zo moeten de winterterrassen extra aantrekkelijk worden en komt er nog meer verlichting.

Mondkapjesplicht mogelijk half november ingevoerd

Het dragen van mondkapjes in de openbare binnenruimte wordt mogelijk vanaf medio november verplicht. De regeling hiervoor wordt meegenomen in de spoedcoronawet die de Eerste Kamer op 26 oktober behandelt, liet zorgminister en vicepremier Hugo de Jonge vrijdag weten na de wekelijkse ministerraad. De Jonge verving premier Mark Rutte, die in Brussel is.

'We bereiden een ministeriële regeling voor onder die wet. Dat is de snelste manier om het juridisch geregeld te krijgen. Als we dan heel erg haast maken met de invoeringsdatum, dan zou die half november daadwerkelijk als een plicht kunnen worden ingevoerd', zei De Jonge. 'Maar tot die tijd: gewoon een mondkapje op.'

Zestig procent minder reguliere zorg in hele regio

De reguliere zorg in de regio's Haaglanden en Hollands Midden wordt nog verder afgeschaald. Zestig procent van de planbare, reguliere zorg kan niet meer geleverd worden. Dat heeft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) besloten. Door de zorg af te schalen kunnen de regionale ziekenhuizen de opname van coronapatiënten beter aan.

Zondag maakte het ROAZ al bekend de zorg zeker veertig procent af te schalen. De behandelend arts zal per patiënt een inschatting maken welke zorg moet doorgaan. Met name oncologische behandelingen en acute zorg zullen door blijven gaan.

Vakbond wil niet-lesgevende volwassenen weren uit scholen

Onderwijsvakbond AOb wil dat scholen in verband met het coronavirus alle volwassenen uit de schoolgebouwen weren die niets te maken hebben met lesgeven. De bond vraagt het kabinet verplicht te stellen dat ouderavonden, studiedagen, en vergaderingen met collega’s in de virtuele ruimte worden gedaan en dat ouders van leerlingen voorlopig niet in de schoolgebouwen welkom zijn.

Volgens de bond neemt sinds het aankondigen van de laatste maatregelen van het kabinet de ongerustheid in het onderwijs toe. 'Als vakbond voor onderwijspersoneel willen wij ook graag dat het onderwijs kan doorgaan, maar dat moet wel zo veilig mogelijk. Laat onderwijs alleen nog het lesgeven zijn en schrap alle zaken die niet fysiek hoeven', aldus Jelmer Evers, vicevoorzitter van de AOb.

Tijdelijke sluiting Theater Concordia in Haastrecht

Theater Concordia in Haastrecht heeft besloten het volledige programma tot 10 november niet door te laten gaan. Het theater wil met de tijdelijke sluiting het aantal verplaatsingen binnen de gemeente Krimpenerwaard verkleinen. Het theater hoopt na nieuwe versoepelingen het programma weer op te kunnen pakken.

Theater Concordia in Haastrecht. | Foto: Theater Concordia

De Jonge: volg adviezen op, ook zonder verplichting

Dat een aantal coronaregels adviezen zijn en geen verplichting, betekent niet dat we er als land lichtzinnig mee om moeten gaan. Dat benadrukte vicepremier Hugo de Jonge vrijdag op de wekelijkse persconferentie, waar hij inviel voor premier Mark Rutte.

Niet elke maatregel die wordt genomen om corona te bestrijden wordt in de vorm van een wet gegoten, en niet op elke overtreding volgt een boete, aldus De Jonge. 'Als de GGD zegt 'ga met je kont op de bank zitten', dan ga je met je kont op de bank zitten. Dan doe je dat gewoon', zo vatte hij zijn oproep samen.

Bijna achtduizend nieuwe besmettingen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7997 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een nieuw dagrecord. Op donderdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 7825 positieve tests gemeld. Het waren er aanvankelijk 7833, maar dat is vrijdag bijgesteld. In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 50.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 17. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren 29 sterfgevallen gemeld.

Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt, vooral op ic

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft toenemen, maar de stijging is de laatste dagen vooral te zien op de intensive cares. Het aantal patiënten op die afdelingen is in de afgelopen drie dagen met 25 procent gestegen. Op de verpleegafdelingen, waar het de afgelopen weken heel druk was, steeg het aantal patiënten met 10 procent, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Ziekenhuizen behandelen nu 1553 coronapatiënten. Dat zijn er 27 meer dan op donderdag. De intensivecareafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 35 coronapatiënten opgenomen. Drie mensen hebben de ic verlaten, en daardoor steeg het totaal aantal coronapatiënten daar met 32 naar 345. Verpleegafdelingen hebben de afgelopen 24 uur juist meer mensen zien vertrekken dan binnenkomen. De klinieken namen 219 mensen op.

Daar staat tegenover dat 224 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde van 1213 naar 1208.

Minister Van Ark: geen uitzondering voor andere sporten

Er blijft de komende weken alleen een uitzondering voor het betaald voetbal in de ere- en eerste divisie en het eredivisievoetbal voor vrouwen. Dat liet minister Tamara van Ark (Sport) na de ministerraad weten. Het kabinet verklaarde dinsdag bij de afkondiging van de gedeeltelijke lockdown dat het betaalde voetbal op de hoogste niveaus door mag gaan. Later kwam daar ook nog het vrouwenvoetbal bij.

Maar andere topsporters willen ook dat hun sport door mag gaan. Sportkoepel NOC*NSF kondigde vrijdag aan bij het kabinet te gaan pleiten om de topcompetities onder strenge voorwaarden van de coronaprotocollen toch door te laten gaan. 'We hebben een grens getrokken', aldus Van Ark. 'Ik kan de groepen nu niet nog verder oprekken.'

Gemeente Oegstgeest scheldt huur sportverenigingen kwijt

De gemeente Oegstgeest heeft besloten om de dit voorjaar uitgestelde huurbetalingen voor sportvelden niet meer te innen. Sportverenigingen die bij de gemeente huren, krijgen daardoor een aantal maanden huur cadeau. Voor verenigingen die op eigen grond sporten, werkt de gemeente nog aan een compensatieregeling.

Veel sportverenigingen kwamen dit voorjaar tijdens de lockdown in de financiële problemen doordat ze flink wat baromzet misliepen. Om die reden stelde de gemeente het innen van de huur van sportvelden en -faciliteiten eerder al uit. Nu de landelijke overheid een regeling heeft getroffen om die huur te betalen, scheldt de gemeente het de verenigingen ook kwijt. Het gaat totaal om ongeveer 50.000 euro, zo meldt mediapartner Sleutelstad.

RIVM: angst om besmet te raken neemt toe

Mensen maken zich steeds meer zorgen dat zij ook het coronavirus kunnen oplopen, nu het aantal besmettingen stijgt. Een op de vijf mensen denkt in de komende tijd waarschijnlijk besmet te worden. Dat is bijna twee keer zoveel als een maand geleden.

In een enquête van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt de helft van de ondervraagden bezorgd te zijn. Drie op de tien mensen voelen zich hulpeloos en bang en zijn gestrest. Volgens het RIVM is dit vergelijkbaar met het gevoel onder Nederlanders in april, tijdens de eerste coronagolf.

De enquête is begin oktober gehouden onder bijna 48.000 mensen. Zij gaven hun antwoorden na de maatregelen die op 29 september waren aangekondigd en voor de strengere regels van deze week.

Hersteld Hervormde Kerk: maximaal 30 personen

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) geeft het dringende advies aan haar gemeenten om een maximum van dertig bezoekers per dienst aan te houden. Dat maakte een woordvoerder van de HHK vrijdagochtend bekend. Daarmee geeft HHK gehoor aan de oproep van minister Ferd Grapperhaus zich te houden aan de landelijk geldende groepsgrootte in een ruimte. Afgelopen weken ontstond commotie toen verschillende kerken, waaronder de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst, veel meer dan dertig mensen toelieten bij een kerkdienst.

Het dringende advies dat nu wordt gegeven, volgt na een overleg van de landelijke koepel naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte dinsdag. Geloofsdiensten hebben de vrijheid meer mensen toe te laten bij een dienst, maar van die uitzonderingspositie wil de HHK nu geen gebruik meer maken. De koepel geeft het dringend advies aan haar 118 gemeenten niet meer dan dertig bezoekers boven de achttien jaar bij een dienst toe te laten.

Westland gaat overtreders coronaregels direct beboeten

De handhavers in de gemeente Westland gaan mensen die zich niet aan de coronaregels houden niet meer waarschuwen. Dat zegt burgemeester Bouke Arends. 'De tijd van waarschuwen is voorbij. Er wordt nu keihard opgetreden', zo schrijft hij op Twitter.

Volgens de burgemeester mag de sluiting van de horeca niet leiden tot feestvieren in bijvoorbeeld hokken of bedrijfskantines. Ook hier geldt sinds woensdagavond een maximum van vier personen. Overtreders worden volgens Arends vanaf nu direct beboet.

Leiderdorps museum sluit deuren

Het Leiderdorps Museum heeft besloten de komende vier weken de deuren te sluiten. Het kabinet maakte bij de nieuwste coronamaatregelen het voor musea mogelijk om open te blijven, maar het museum in Leiderdorp verwacht de komende weken zo weinig bezoekers te krijgen dat het besloten heeft helemaal dicht te gaan.

Mensen die toch graag een rondleiding door het museum willen krijgen kunnen deze aanvragen. De maximale groepsgrootte is dan vijf personen. Half november hoopt het museum weer op de normale dagen open te gaan.

Carnavalsseizoen in Alphen aan den Rijn gaat niet door

In navolging van Boskoop zet ook Alphen aan den Rijn een streep door het carnavalsseizoen, zo meldt mediapartner Studio Alphen. 'Carnaval vieren is niet wenselijk', meent het bestuur van De Cascarvieten, gezien alle maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in te dammen.

De vereniging zegt geen manier te zien om coronaproof carnaval te vieren. 'Gezelligheid en saamhorigheid, dat bij ons carnaval hoort, is niet mogelijk op anderhalve meter afstand', schrijft De Cascarvieten in een verklaring. Naast de feesten in vogelpark Avifauna gaan ook de bezoeken aan ouderen- en zorginstellingen niet door.

Leidse scholengroep is 'grip op corona kwijt'

Het aantal besmettingen binnen de Leidse scholengroep Leonardo da Vinci loopt zo sterk op dat het schoolbestuur stopt met het informeren van ouders over incidentele besmettingen. 'Helaas merken we dat we ondanks alle genomen maatregelen geen grip kunnen houden op het aantal besmettingen binnen onze scholen en de communicatie hierover', meldt het bestuur in een bericht aan alle ouders.

Het aantal positieve coronatesten loopt volgens mediapartner Sleutelstad steeds verder op. De scholengroep spaart de berichtgeving vanaf nu op en informeert de ouders voortaan eens per week. Wanneer een docent besmet blijkt te zijn, krijgen de ouders en leerlingen van deze docent wel tussentijds bericht. Ook de GGD doet dat in zulke gevallen mogelijk ook in het kader van bron- en contactonderzoek.

'Mensen die opgeroepen zijn voor griepprik moeten die echt halen'

Mensen die zijn opgeroepen voor de griepprik, moeten die ook zeker komen halen. Die oproep doet de Leidse huisarts Walter Schräder. 'De mensen die zijn opgeroepen voor de griepprik – de 60-plussers en mensen met een chronische ziekte - zijn dezelfde mensen die kwetsbaar zijn voor corona', vertelt Schräder. 'Ik denk dat het een slechte zaak is als je dat tegelijkertijd krijgt, dat moeten we absoluut niet willen.'

Huisarts Walter Schr├Ąder | Foto: Omroep West

Volgens de huisarts heeft de griepprik een positief effect op de immuniteit, waardoor mensen meer bescherming hebben en dus minder kwetsbaar zijn voor het coronavirus. En het halen van een griepprik, kan gewoon veilig, stelt hij. 'Huisartsen nemen alle mogelijke preventieve maatregelen. Op anderhalve meter, in goed geventileerde ruimtes en met mondmaskers. Als een goed geventileerde ruimte niet kan, zorgt de gemeente voor zo’n locatie', stelt Schräder gerust.

Ook roept hij mensen op makkelijke kleding aan te trekken. 'Het is fijn als je niet eerst drie lagen jassen uit hoeft te trekken. Het is makkelijker als je de arm makkelijk kan ontbloten en snel kan doorlopen.' Ook moeten mensen zelf een mondkapje opzetten en de regels in acht nemen.

Leids bedrijf over ademtest: 'Als eerste op zo'n grote schaal'

De nieuwe ademtest die de druk in de teststraten moet verminderen, werkt heel simpel. 'Je blaast 30 tot 40 seconden in het apparaat. In het apparaat zitten sensoren en die meten het mengsel van stofjes in de lucht die je uitademt', vertelt woordvoerder Rianne de Vries van het Leidse bedrijf Breathomix dat de 'revolutionaire' ademtest ontwikkelde.

'Dat mengsel blijkt anders te zijn bij mensen die corona hebben.' De afgelopen maanden is er door het bedrijf een database opgebouwd met mensen die wel en geen corona hebben. 'Als er nu een nieuwe patiënt door het apparaat blaast, wordt dat meteen vergeleken met de opgeslagen ademprofielen. Zo komt er binnen een paar seconden antwoord: is dit een profiel met corona, of niet.' Volgens De Vries ligt de nauwkeurigheid boven de negentig procent. 'Daarbij focussen we ons alleen op het uitsluiten van corona.'

Een ademtest zelf is niet nieuw, maar de inzet op zo'n grote schaal en in corona-teststraten wel. 'Daarin zijn we de eerste', aldus De Vries in het radioprogramma West Wordt Wakker. Begin november wordt de ademtest ingezet in meer teststraten, om zo de druk op de GGD en de laboratoria te laten afnemen.

Universiteit Leiden tevreden over eerste dag mondkapjesplicht

'Zo'n negentig procent kwam met een mondkapje. Iedereen was blij met de duidelijkheid.' Dat zegt een woordvoerder van de Universiteit Leiden, Renée Merkx, tegen Radio West. De universiteit stelde met ingang van donderdag het dragen van een mondkapje verplicht in de gebouwen van de universiteit. Alleen als mensen in de collegebanken of op hun werkplek zitten, mogen ze het mondkapje afdoen. Ook docenten die college geven en laboranten hoeven geen mondkapje op.

'We willen onderzoek en onderwijs in een veilige omgeving, we willen verspreiding van het coronavirus tegen gaan én we willen open blijven. Dat vinden we ontzettend belangrijk', licht Merkx de mondkapjesplicht toe. En dat gaat goed, want veel studenten en medewerkers droegen een mondkapje. Wie dat niet deed, werd niet gelijk weggestuurd maar kreeg een mondkapje uitgereikt.

Vanaf volgende week start de handhaving: 'Wie dan weigert een mondkapje te dragen, moet het gebouw uit', waarschuwt Merkx. Die verplichting kan de universiteit stellen. 'De gebouwen van de universiteit zijn geen openbare gebouwen. Ze zijn in ons beheer, dus we mogen onze eigen huisregels stellen.'

Een op drie bewuster bezig met gezondheid sinds corona

Een op de drie Nederlanders is bewuster bezig met de eigen gezondheid sinds de coronapandemie uitbrak. Vier op de tien Nederlanders zijn zich bewuster van waar ze staan qua gezondheid. Dat meldt zorgverzekeraar Zilveren Kruis op basis van onderzoek onder 1532 Nederlanders.

Van de deelnemers gaf 82 procent aan dat ze bezig zijn met een gezonde leefstijl. Een beter voedingspatroon en meer beweging worden het meest genoemd. Meer kunnen genieten komt daar vlak achteraan.

Voor vier op de tien zijn negatieve emoties als angst, schaamte of verdriet bepalend om te starten met het verbeteren van de gezondheid. Het onderzoek wijst verder uit dat 36 procent van de Nederlanders zich door corona vermoeider en somberder voelt, bij de groep 18 tot en met 24-jarigen jaar is dit 57 procent.

Geen files verwacht bij start herfstvakantie door thuiswerken

Maandag start de herfstvakantie voor het midden en zuiden van Nederland, waarmee regio noord het stokje overdraagt. Hoewel de ANWB wel drukte op de weg verwacht op vrijdag, wordt het waarschijnlijk een filevrije 'wisseldag'.

Het zal geen zwarte vrijdag of zaterdag worden, voorspelt Arnoud Broekhuis van de ANWB, maar verspreid over de dag verwacht hij wel meer drukte. 'Dat is vanwege de wisseling in vakantiecentra', legt hij uit, 'maar het zal meevallen aangezien woon-werkverkeer niet op de weg zit'.

Aan de lage filecijfers ziet Broekhuis dat mensen gehoor geven aan de oproep om thuis te werken. Maar we blijven wel reizen en 'het vakantie vieren in eigen land zie je op de weg terug'.

Kamer: geen beperkingen voor kiezer om te stemmen in coronatijd

Kiezers mogen bij het uitbrengen van hun stem tijdens de komende verkiezingen niet gehinderd of beperkt worden door de coronamaatregelen, vindt de Tweede Kamer. Zo mag kiezers niet de toegang tot het stemlokaal worden geweigerd als zij niet helemaal voldoen aan een 'gezondheidscheck', een aantal vragen die kiezers geacht worden zichzelf te stellen voordat ze naar het stembureau gaan.

Een grote meerderheid steunde een wijzigingsvoorstel daartoe van de ChristenUnie op het wetsvoorstel dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) had ingediend over tijdelijke regels voor verkiezingen in coronatijd. In haar voorstel stond dat 'het betreden van een stemlokaal niet is toegestaan' als die check niet helemaal goed uitpakt.

Vorige week 150 mensen meer overleden dan gewoonlijk

Vorige week zijn er naar schatting 2950 mensen overleden, ongeveer 150 meer dan verwacht voor deze periode. Volgens statistiekbureau CBS valt de hogere sterfte samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Het aantal overledenen is wel iets lager dan in de voorgaande week, toen er 2977 mensen doodgingen.

Het CBS benadrukt dat mogelijk niet iedereen met corona zich laat testen en dat daarnaast de registratie kan achterlopen, wat betekent dat het werkelijke aantal overleden mensen met corona waarschijnlijk hoger ligt. Tijdens de eerste coronagolf was het sterftecijfer negen weken lang hoger dan normaal. Daarna zakte het sterftecijfer. Halverwege augustus, in week 33 en 34 was het sterftecijfer ook hoger dan verwacht, vanwege de hittegolf.

Mondkapjes tijdens rijles verplicht

Het CBR stelt mondkapjes tijdens rijlessen als voorwaarde om uiteindelijk te mogen afrijden. Als een leerling of de rijinstructeur vanaf maandag 19 oktober tijdens de rijlessen geen mondkapje heeft gedragen dan neemt het CBR geen rijexamen meer af.

'We weten dat veel rij-opleiders en leerlingen tijdens de rijlessen al een mondkapje dragen. Met deze nieuwe maatregel realiseren we dit gedrag van iedereen tijdens de rijlessen. Alleen zo kunnen we als CBR en rijopleiding samen voorkomen dat we onze deuren moeten sluiten', schrijft algemeen directeur Alexander Pechtold in een verklaring.

