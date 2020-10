Coronavirus: Universiteit Leiden tevreden over eerste dag mondkapjesplicht

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog van vrijdag 16 oktober.

Universiteit Leiden tevreden over eerste dag mondkapjesplicht

'Zo'n negentig procent kwam met een mondkapje. Iedereen was blij met de duidelijkheid.' Dat zegt een woordvoerder van de Universiteit Leiden, Renée Merkx, tegen Radio West. De universiteit stelde met ingang van donderdag het dragen van een mondkapje verplicht in de gebouwen van de universiteit. Alleen als mensen in de collegebanken of op hun werkplek zitten, mogen ze het mondkapje afdoen. Ook docenten die college geven en laboranten hoeven geen mondkapje op.

'We willen onderzoek en onderwijs in een veilige omgeving, we willen verspreiding van het coronavirus tegen gaan én we willen open blijven. Dat vinden we ontzettend belangrijk', licht Merkx de mondkapjesplicht toe. En dat gaat goed, want veel studenten en medewerkers droegen een mondkapje. Wie dat niet deed, werd niet gelijk weggestuurd maar kreeg een mondkapje uitgereikt.

Vanaf volgende week start de handhaving: 'Wie dan weigert een mondkapje te dragen, moet het gebouw uit', waarschuwt Merkx. Die verplichting kan de universiteit stellen. 'De gebouwen van de universiteit zijn geen openbare gebouwen. Ze zijn in ons beheer, dus we mogen onze eigen huisregels stellen.'

Een op drie bewuster bezig met gezondheid sinds corona

Een op de drie Nederlanders is bewuster bezig met de eigen gezondheid sinds de coronapandemie uitbrak. Vier op de tien Nederlanders zijn zich bewuster van waar ze staan qua gezondheid. Dat meldt zorgverzekeraar Zilveren Kruis op basis van onderzoek onder 1532 Nederlanders.

Van de deelnemers gaf 82 procent aan dat ze bezig zijn met een gezonde leefstijl. Een beter voedingspatroon en meer beweging worden het meest genoemd. Meer kunnen genieten komt daar vlak achteraan.

Voor vier op de tien zijn negatieve emoties als angst, schaamte of verdriet bepalend om te starten met het verbeteren van de gezondheid. Het onderzoek wijst verder uit dat 36 procent van de Nederlanders zich door corona vermoeider en somberder voelt, bij de groep 18 tot en met 24-jarigen jaar is dit 57 procent.

Geen files verwacht bij start herfstvakantie door thuiswerken

Maandag start de herfstvakantie voor het midden en zuiden van Nederland, waarmee regio noord het stokje overdraagt. Hoewel de ANWB wel drukte op de weg verwacht op vrijdag, wordt het waarschijnlijk een filevrije 'wisseldag'.

Het zal geen zwarte vrijdag of zaterdag worden, voorspelt Arnoud Broekhuis van de ANWB, maar verspreid over de dag verwacht hij wel meer drukte. 'Dat is vanwege de wisseling in vakantiecentra', legt hij uit, 'maar het zal meevallen aangezien woon-werkverkeer niet op de weg zit'.

Aan de lage filecijfers ziet Broekhuis dat mensen gehoor geven aan de oproep om thuis te werken. Maar we blijven wel reizen en 'het vakantie vieren in eigen land zie je op de weg terug'.

Kamer: geen beperkingen voor kiezer om te stemmen in coronatijd

Kiezers mogen bij het uitbrengen van hun stem tijdens de komende verkiezingen niet gehinderd of beperkt worden door de coronamaatregelen, vindt de Tweede Kamer. Zo mag kiezers niet de toegang tot het stemlokaal worden geweigerd als zij niet helemaal voldoen aan een 'gezondheidscheck', een aantal vragen die kiezers geacht worden zichzelf te stellen voordat ze naar het stembureau gaan.

Een grote meerderheid steunde een wijzigingsvoorstel daartoe van de ChristenUnie op het wetsvoorstel dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) had ingediend over tijdelijke regels voor verkiezingen in coronatijd. In haar voorstel stond dat 'het betreden van een stemlokaal niet is toegestaan' als die check niet helemaal goed uitpakt.

Vorige week 150 mensen meer overleden dan gewoonlijk

Vorige week zijn er naar schatting 2950 mensen overleden, ongeveer 150 meer dan verwacht voor deze periode. Volgens statistiekbureau CBS valt de hogere sterfte samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Het aantal overledenen is wel iets lager dan in de voorgaande week, toen er 2977 mensen doodgingen.

Het CBS benadrukt dat mogelijk niet iedereen met corona zich laat testen en dat daarnaast de registratie kan achterlopen, wat betekent dat het werkelijke aantal overleden mensen met corona waarschijnlijk hoger ligt. Tijdens de eerste coronagolf was het sterftecijfer negen weken lang hoger dan normaal. Daarna zakte het sterftecijfer. Halverwege augustus, in week 33 en 34 was het sterftecijfer ook hoger dan verwacht, vanwege de hittegolf.

Mondkapjes tijdens rijles verplicht

Het CBR stelt mondkapjes tijdens rijlessen als voorwaarde om uiteindelijk te mogen afrijden. Als een leerling of de rijinstructeur vanaf maandag 19 oktober tijdens de rijlessen geen mondkapje heeft gedragen dan neemt het CBR geen rijexamen meer af.

'We weten dat veel rij-opleiders en leerlingen tijdens de rijlessen al een mondkapje dragen. Met deze nieuwe maatregel realiseren we dit gedrag van iedereen tijdens de rijlessen. Alleen zo kunnen we als CBR en rijopleiding samen voorkomen dat we onze deuren moeten sluiten', schrijft algemeen directeur Alexander Pechtold in een verklaring.

