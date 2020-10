Coronavirus: Vorige week meer mensen gestorven dan normaal vanwege tweede golf

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog van vrijdag 16 oktober.

Kamer: geen beperkingen voor kiezer om te stemmen in coronatijd

Kiezers mogen bij het uitbrengen van hun stem tijdens de komende verkiezingen niet gehinderd of beperkt worden door de coronamaatregelen, vindt de Tweede Kamer. Zo mag kiezers niet de toegang tot het stemlokaal worden geweigerd als zij niet helemaal voldoen aan een 'gezondheidscheck', een aantal vragen die kiezers geacht worden zichzelf te stellen voordat ze naar het stembureau gaan.

Een grote meerderheid steunde een wijzigingsvoorstel daartoe van de ChristenUnie op het wetsvoorstel dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) had ingediend over tijdelijke regels voor verkiezingen in coronatijd. In haar voorstel stond dat 'het betreden van een stemlokaal niet is toegestaan' als die check niet helemaal goed uitpakt.

Vorige week 150 mensen meer overleden dan gewoonlijk

Vorige week zijn er naar schatting 2950 mensen overleden, ongeveer 150 meer dan verwacht voor deze periode. Volgens statistiekbureau CBS valt de hogere sterfte samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Het aantal overledenen is wel iets lager dan in de voorgaande week, toen er 2977 mensen doodgingen.

Het CBS benadrukt dat mogelijk niet iedereen met corona zich laat testen en dat daarnaast de registratie kan achterlopen, wat betekent dat het werkelijke aantal overleden mensen met corona waarschijnlijk hoger ligt. Tijdens de eerste coronagolf was het sterftecijfer negen weken lang hoger dan normaal. Daarna zakte het sterftecijfer. Halverwege augustus, in week 33 en 34 was het sterftecijfer ook hoger dan verwacht, vanwege de hittegolf.

Mondkapjes tijdens rijles verplicht

Het CBR stelt mondkapjes tijdens rijlessen als voorwaarde om uiteindelijk te mogen afrijden. Als een leerling of de rijinstructeur vanaf maandag 19 oktober tijdens de rijlessen geen mondkapje heeft gedragen dan neemt het CBR geen rijexamen meer af.

'We weten dat veel rij-opleiders en leerlingen tijdens de rijlessen al een mondkapje dragen. Met deze nieuwe maatregel realiseren we dit gedrag van iedereen tijdens de rijlessen. Alleen zo kunnen we als CBR en rijopleiding samen voorkomen dat we onze deuren moeten sluiten', schrijft algemeen directeur Alexander Pechtold in een verklaring.

