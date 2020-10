Coronavirus: Op helft van middelbare scholen coronabesmetting

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog van zaterdag 17 oktober.

'Gedeeltelijke lockdown tot december nodig'

De 'gedeeltelijke lockdown' zoals die sinds woensdagavond van kracht is, kan mogelijk tot in december duren. Jaap van Dissel van het RIVM zegt tegen de NOS dat hij een langere periode verwacht 'waarin de aantallen verhoogd zijn'. De besmettingscijfers zullen eerst nog verder toenemen voordat een eventuele afname volgt, verwacht hij. Van Dissel houdt er daarom rekening mee dat de nieuwe coronamaatregelen niet al na vier weken versoepeld kunnen worden.

'Je wilt eerst zien dat er effect is op het aantal besmettingen, en dat we in de naar beneden gaande beweging zitten. Dat gaan we de komende weken zien. Afhankelijk van hoeveel er toch gereageerd is op de maatregelen van 29 september, gebeurt dat eerder of later. Hoe lang precies, dat is gissen. We houden er rekening mee dat december ook nodig is.'

Geen Nederlandse interesse in Chinees vaccin

Al binnen enkele weken denkt China het eerste werkende coronavaccin op de markt te brengen. En dit jaar volgen er waarschijnlijk nog twee. Maar Nederland heeft geen interesse, ook al lijken de Chinese vaccins volgens deskundigen veilig.

Terwijl heel Europa smacht naar een remedie tegen corona, wordt in een laboratorium in de Chinese hoofdstad Peking de laatste hand gelegd aan het eerste werkende vaccin. Waar westerse medicijnreuzen als AstraZeneca en Pfizer mikken op het eerste kwartaal van 2021 - ‘op z’n vroegst’ -, zegt een woordvoerder van de Chinese staats-farmaceut Sinopharm dat haar bedrijf het vaccin al binnen een paar weken op de markt denkt te brengen: 'We mikken op november', zo meldt het AD.

De kans dat Nederland een Chinees vaccin koopt, is niet groot. Alle Europese lidstaten hebben afgelopen zomer al toegezegd een vaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca af te nemen als dat op de markt komt. En zodra een vaccin van de Leidse farmaceut Janssen Pharmaceutica wordt toegelaten tot de Europese markt, neemt Nederland 7,8 miljoen vaccins af.

Op zeker helft middelbare scholen coronabesmetting

Op zeker 342 van de 648 Nederlandse middelbare scholen is sinds augustus in elk geval één coronabesmetting gemeld. Dat komt naar voren uit een inventarisatie van Nieuwsuur en BD Dataplan. Het gaat om besmettingen die gemeld zijn in openbare bronnen en interne berichten van scholen. GGD's of andere instanties houden niet centraal bij waar besmettingen plaatsvinden.

Van de 342 scholen met een besmetting zijn er bij 44 meer dan tien besmettingen gemeld. Zeven middelbare scholen zijn tijdelijk volledig gesloten vanwege een uitbraak.

Vakbond CNV Onderwijs hoort toenemende zorgen bij docenten en scholen, zegt voorzitter Jan de Vries. 'Er vallen steeds meer lessen uit, er zijn steeds meer leerlingen die noodgedwongen thuis zitten. Scholen moeten met kunst en vliegwerk proberen de lessen aan te blijven bieden.'

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.

