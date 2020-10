Op zoek naar mooie verhalen over de stad in 'Kijk op Delft': 'Zoveel nieuwe dingen geleerd'

In de zesdelige serie staat elke week een ander onderwerp centraal. Van Delfshaven (nu een buitenwijk van Rotterdam) tot het ontstaan van de stad en van Delft als Kennisstad tot iconen zoals de schilder Johannes Vermeer.

'En over Vermeer gesproken', zegt Paul gniffelend. 'Wist je dat Delft jaarlijks duizenden toeristen trekt vanwege de schilder, maar dat er geen enkel schilderij van hem in Delft te vinden is? Dat zijn grappige feitjes die aan bod komen in de serie.'

Presentator Paul van Berkel kijkt uit over Delft | Foto: Still uit 'Kijk op Delft'

Het echtpaar van Marken

In een van de aflevering staan Jacques en Agneta van Marken centraal. Het echtpaar stichtte in 1869 de Gist- en Spiritusfabriek, tegenwoordig DSM. 'Wat leuk is om te weten, is dat Jacques en Agneta het sociale aspect voor hun werknemers erg belangrijk vonden. Ze lieten huizen bouwen voor de mensen die bij hun in dienst waren. Die woonwijk heet nu het Agnetapark', legt Van Berkel uit.

'Dat is bijvoorbeeld een verhaal dat ik nog niet kende', gaat hij verder. 'Het Agnetapark is een hele populaire wijk, waar mooie huizen staan. Leuk om te weten dat het eigenlijk begonnen is als arbeiderswijk.'

Achter de schermen bij het corps

En zo kan Paul nog wel even doorgaan. 'Een ander belangrijk aspect van de stad is natuurlijk de TU Delft en wij mochten een kijkje nemen bij het Delftsch Studenten Corps. Normaal mag daar natuurlijk niemand naar binnen, want het is allemaal vrij geheim, maar wij zijn er ontzettend leuk ontvangen. Leuk om een kijkje achter de schermen te krijgen en hoe het werkt bij zo'n corps. Vooral ook nu in die coronatijd, want hoe gaan ze daar mee om?'

Er is dus genoeg te vertellen over Delft, maar dat betekent niet dat in de zes afleveringen van 'Kijk op Delft' alles aan bod komt. 'Nee hoor, ik denk dat er nog veel meer mooie verhalen zijn over Delft', aldus Paul. 'Zo hebben we het maar kort over de bierbrouwerijen van Delft. In de Middeleeuwen was Delft de bierstad van Nederland en waren er waarschijnlijk meer dan tweehonderd brouwerijen te vinden. Daar zouden we zeker nog een hele aflevering over kunnen maken en zo is er nog veel meer wat Delft te bieden heeft.'

De zesdelige serie 'Kijk op Delft' zie je vanaf 14 oktober elke woensdag om 17.00 uur op TV West, met een herhaling op ieder heel uur.

Bekijk hier alvast de allereerste uitzending: