Kost het redden van Huize Ivicke 56.000 euro of 1 miljoen?

Kost het redden van de zwaar vervallen villa Huize Ivicke langs de N44 bij Wassenaar 56.000 euro of toch iets richting de miljoen? Eigenaar Ronnie van de Putte denkt het eerste, de gemeente het tweede bedrag. Bij de rechtbank in Den Haag probeerde Van de Putte maandag onder een bouwstop uit te komen. De gemeente heeft die opgelegd omdat de krottenkoning meer kwaad dan goed zou doen aan het Rijksmonument.

Medio september ploft er een brief bij de gemeente Wassenaar op de deurmat. Het is een mededeling van Ronnie van de Putte dat hij alsnog gehoor geeft aan de eis van de gemeente om ervoor te zorgen dat het zwaar vervallen Huize Ivicke niet verder achteruit gaat. Er is een plan gemaakt samen met monumentenarchitect Vis en het werk gaat uitgevoerd worden door NIVO Bouw uit 's-Gravenzande.

De gemeente bekijkt wat er volgens Van de Putte gedaan moet worden en concludeert dat dit niet voldoende is. Sterker nog: de gemeente zegt dat de werkzaamheden het gebouw schade berokkenen. En Huize Ivicke is een rijksmonument, dus daar mag je niet zomaar van alles aan vertimmeren. Er volgt een verbod, Van de Putte laat zijn aannemer toch beginnen, de gemeente controleert en legt de bouw stil. En maandag stonden alle partijen voor de rechter.

56.000 of 1 miljoen euro?

Van de Putte denkt dat er voor 56.000 euro vertimmerd moet worden aan Ivicke. Op die manier is het pand wind- en waterdicht en heeft hij dus voldaan aan de eis van de gemeente. Die stelde november vorig jaar dat verval gestopt moest worden. De omstreden vastgoedondernemer kreeg daarvoor tot 20 juli van dit jaar de tijd. Deed hij het niet, dan zou gemeente het zelf gaan doen op zijn kosten.

20 juli kwam en ging, en Van de Putte was niet begonnen. Hierop begon de gemeente zelf met werkzaamheden. Al snel verschenen er hoogwerkers met bouwvakkers die het meest noodzakelijke deden. Maar voor een grondiger opknapbeurt werd een aanbesteding uitgeschreven.

Monumentenwet

Van de Putte kreeg te horen dat de gemeente in oktober wilde beginnen. Op 5 oktober was de aanbesteding rond en kreeg Den Hoed Aannemers uit Bergambacht de klus.

Toen was de Krottenkoning echter zelf toch gaan klussen. Voor 56.000 euro worden ramen vervangen en worden dakkapellen dichtgeplakt zodat er geen regen meer naar binnen kan. Zo staan er nog een paar dingen op de rol. De gemeente ziet dat niet zitten, want het zou te weinig zijn en niet overeenkomen met de monumentenwet. De eigen lijst met maatregelen kost tussen 500.000 en 1 miljoen euro.

Lijst met 24 punten

Bij de rechter leest de advocaat van de gemeente een lijst voor van 24 punten die bij Ivicke zouden moeten worden aangepakt. Bij nagenoeg alle punten heeft de architect van Van de Putte laten weten het niet te gaan doen, of in ieder geval niet op die manier. Zijn argument: we kunnen het nu gaan doen, maar binnen twee jaar komt er een compleet renovatieplan en dan kunnen we alles weer weghalen omdat bij het renoveren en restaureren van een monument ook gekeken moet worden naar duurzaamheid, dus er moet isolatie in.

De architect wordt zelf echt boos als de gemeente via de advocaat laat weten dat het weinige werk dat al is gedaan door NIVO Bouw schade heeft aangebracht aan het rijksmonument. Het zou slecht zijn uitgevoerd, en in de verkeerde volgorde. 'U zet mij weg als een beunhaas die niet weet wat hij doet. Terwijl ik ook het Catshuis heb gedaan en bijvoorbeeld het Johan de Witthuis', zegt hij getergd. 'Als je het plan van de gemeente uitvoert, ben je straks weer bezig om alles weg te halen.'

Verschil van inzicht

De gemeente wil onder meer dat de constructie van de dakkapellen wordt aangepakt. Rot hout moet vervangen worden en de dakkapellen zelf moeten weer waterdicht gemaakt worden. De ramen met de kleine ruitjes dienen allemaal hersteld te worden, al het hout buiten dient volgens de monumentenwet geschilderd te worden met drie lagen verf, het pleisterwerk dient gerepareerd te worden, de bordessen moeten allemaal vrij worden gemaakt van begroeiing en de naden tussen de traptreden dienen dichtgemaakt te worden, de dakconstructie moet zo worden aangepast en gerenoveerd dat er helemaal geen water en vocht meer naar binnen kan en last but not least: er zit schimmel in de kap en dat moet verwijderd worden.

Van de Putte ziet het anders: rot hout kan met epoxy provisorisch worden gerepareerd, de ruiten kunnen vervangen worden door grote ramen waar met plakstrips vierkantjes op geplakt worden zodat het net lijkt alsof het kleine ruitjes zijn, en het dak inclusief de dakkapellen zijn met veel minder ingrijpende maatregelen ook waterdicht te maken. Die schimmel kan pas worden bestreden als de krakers die er sinds 2018 inzitten weg zijn. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft volgens de gemeente geoordeeld dat deze werkzaamheden het monument alleen maar verder aantasten. Daarom heeft de gemeente het verboden.

Praten is niet meer mogelijk

Voor de gemeente is de maat vol. Ronnie van de Putte had tot 20 juli 2020 de tijd om iets te doen. Dat deed hij niet. Nu is de gemeente aan zet en er staat een aannemer klaar die alles volgens de regels van de gemeente gaat doen. Dat loopt aardig in de papieren. De eerste raming was dat het voor 500.000 euro zou kunnen, maar 'dat is duurder geworden'. Het uiteindelijke bedrag is wel bekend bij de gemeente, maar dat wil niemand tegen de rechter zeggen omdat de gemeenteraad nog niet op de hoogte is gebracht. Dit komt de gemeente op schamper hoongelach en veel meewarig hoofdschudden van de vertegenwoordigers van Ronnie van de Putte te staan.

De rechter wil weten of het toch niet mogelijk is dat beide partijen nog eens om tafel gaan zitten en tot een vergelijk komen. Van de Putte wil wel, maar de gemeente ziet er niets in. 'Wij denken dat dit de zoveelste vertragingstactiek is. En het werk moet echt voor de herfst en de winter zijn begonnen, anders vervalt Huize Ivicke echt.' De rechter beslist dan maar dat hij vrijdag een uitspraak doet en tot die tijd mag geen van beide partijen iets doen aan het vervallen landhuis. 'Ik hoop dat ik vrijdag haal, maar het kan ook wel maandag worden', zegt hij er nog achteraan.

