Kiki Bertens dit jaar niet meer de tennisbaan op

Bertens werd vorige week op Roland Garros in de vierde ronde uitgeschakeld. Toen liet ze al weten dat ze niet zeker wist of ze dit jaar nog in actie zou komen.

Alle WTA-toernooien die in China zouden worden gespeeld, zijn in verband met het coronavirus geschrapt. Bertens had van 19 tot en met 25 oktober nog in Ostrava kunnen aantreden. Drie weken later, van 9 tot en met 15 november, stond ook het indoortoernooi van Linz nog op de kalender.

Robin Haase

Bertens speelde dit seizoen slechts zeven toernooien. Ze veroverde haar tiende titel in Sint-Petersburg. Op de Australian Open reikte ze net als in Parijs tot de vierde ronde. Op de US Open kwam ze niet in actie.

Ook voor Robin Haase zit het tennisseizoen er al op. Haase is momenteel de nummer 181 van de wereld.

