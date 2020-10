Van Duijvenbode verliest na wonderbaarlijke week finale Grand Prix Darts

De World Grand Prix wordt normaal gesproken gespeeld in het Ierse Dublin. Vanwege de coronamaatregelen is het toernooi dit jaar verplaatst naar de Ricoh Arena in het Engelse Coventry. In tegenstelling tot bij andere darttoernooien moeten spelers bij de World Grand Prix beginnen met een dubbel en eindigen met een dubbel.

Van Duijvenbode had een topweek in Coventry. De darter die in Katwijk opgroeide, haalde donderdag voor het eerst in zijn carrière de kwartfinale van een televisietoernooi met een zege op de hoog aangeschreven Belg Dimitri van den Bergh.

Anderson

De man die normaal gesproken op een auberginekwekerij werkt, was daarna los. Hij versloeg in de kwartfinale tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson overtuigend, met 3-1. 'De mooiste uit zijn dartscarrière', noemde hij de zege op de Schot. 'Ik was altijd groot fan van deze man! Ik kan niet geloven dat ik nu in de halve finale sta!'

In de halve finale moest hij gooien tegen Australiër Simon Whitlock. Ook die opponent was geen partij voor de Westlander. Met 4-1 bond hij Whitlock aan de zegekar. Daardoor mocht hij zich klaarmaken voor de finale tegen Price.

Verloop World Grand Prix

Eerste ronde : Mensur Suljovic 2-1

: Mensur Suljovic 2-1 Tweede ronde: Dimitri Van den Bergh 3-1

Dimitri Van den Bergh 3-1 Kwartfinale : Gary Anderson 3-1

: Gary Anderson 3-1 Halve finale : Simon Whitlock 4-1

: Simon Whitlock 4-1 Finale: Gerwyn Price 2-5

