Collega's van darter Dirk van Duijvenbode trots op 'Aubergenius'

Hij is de daverende verrassing van dit seizoen: semiprofessioneel darter Dirk van Duijvenbode. De 's-Gravenzander die normaal in een auberginekwekerij werkt, heeft de finale van de Grand Prix bereikt en dat is nog nooit iemand als debutant gelukt. Zijn collega's bij de auberginekwekerij zijn apetrots en weten wel waar dat succes vandaan komt.

'Nou die zien we woensdag nog niet hoor', zegt Arjan van Onselen tegen zijn broer Peter van Onselen. 'Na woensdag ook nog niet hoor', grapt Peter terug. Samen zitten ze aan de 'bar' in de trainingsruimte van hun collega Dirk van Duijvenbode. 'Hij doet hier de administratie', vertelt Arjan verder. 'Maar op een gegeven moment merkten we dat zijn trainingsschema in het gedrang kwam. Toen hebben we voorgesteld, waarom train je dan niet onder werktijd?'

En zo geschiedde. De broers bouwden een kroeg na, inclusief dartbaan. 'Sinds hij hier traint, gaat het ook steeds beter', voegt Peter eraan toe. 'We hebben altijd in hem geloofd, hij is gewoon steengoed. Maar er zat altijd wel iets tegen. Tijdens dit toernooi komt juist alles samen. We zijn echt apetrots op hem.'

Auberginius

Van Duijvenbode rekende zondagavond in de halve eindstrijd af met Simon Whitlock (4-1), die in de kwartfinale vijfvoudig toernooiwinnaar en titelhouder Michael van Gerwen nog met 3-0 naar huis had gestuurd. Volgens de broertjes Van Onselen maakt Van Duijvenbode zeker een goede kans op de titel. 'Als je ziet wat voor progressie hij maakt, dat is echt niet normaal.'

Maar behalve doubles en tripples gooien, promoot van Duijvenbode - inmiddels ook 'Aubergenius' - tijdens dit toernooi ook de paarse groenten. 'Ik zat een beetje met hem te dollen op kantoor', vertelt Tim van Onselen, die inmiddels ook aan de bar is aangeschoven. 'Ik zei: joh, je moet gewoon een keer in een interview zeggen dat aubergines lekker zijn. Maar dat heeft hij wel heel letterlijk genomen. Voor ons is het ook positief, ik ben benieuwd wat we er van zullen merken.'

Jaarsalaris

Het bedrijf sponsort Van Duijvenbode verder niet, en dat is straks zeker ook niet nodig. Het salaris dat hij bij de auberginekwekerij op jaarbasis als deeltijdmedewerker opstrijkt, weet hij met zijn prijzengeld nu in een klap meer dan te verdubbelen. Als hij maandag in de finale ook afrekent met Gerwyn Price kan hij maar liefst 120.000 euro bijschrijven.

Of dat uiteindelijk ook het einde van zijn carrière bij het auberginebedrijf betekent? 'Hij heeft altijd gezegd dat hij blijft, ook als hij doorbreekt. Maar ik weet natuurlijk niet hoe hij er na maandagavond over denkt.' Eén ding is in elk geval belangrijk als hij zijn succes wil behouden: 'Aubergines eten natuurlijk!'