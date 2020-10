Vrijspraak voor man die zichzelf in brand stak voor deur van ex

Delftenaar Robert K. (47) die zichzelf in 2018 voor de deur van zijn ex in brand stak, krijgt geen straf. Dat heeft de Haagse rechtbank maandag besloten.

De Delftenaar reed op 7 maart 2018, na een jarenlange vechtscheiding, met een jerrycan benzine naar het huis van zijn ex-partner aan de Stadhoudersring in Zoetermeer. Toen zij, zoals hij al verwachtte, niet opendeed, overgoot hij zichzelf met benzine en stak hij zichzelf in brand met een aansteker bij zijn nek. Dat had de Delftenaar haar telefonisch al aangekondigd. Hij raakte zwaargewond en lag 2,5 maand in coma.

Aan de rechters vertelde de Delftenaar tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden dat hij zelf 'per ongeluk' in brand was gevlogen. 'Ik wilde de auto in brand steken.' Maar dat gelooft de rechtbank niet. 'Ongetwijfeld is het voor het slachtoffer angstaanjagend geweest dat de verdachte zichzelf in brand stak voor haar woning', constateert de rechtbank. Maar omdat niet is gebleken dat de verdachte op enig moment aan zijn ex kénbaar heeft gemaakt dat hij ook háár iets wilde aandoen 'ziet de rechtbank niet in hoe het zichzelf in brand steken een bedreiging van de aangeefster zoals ten laste gelegd oplevert', zo luidt het vonnis. K. is daarom vrijgesproken van de bedreiging.

Mishandeling

Wél bewezen achtten de rechters dat verdachte zijn toenmalige partner zeven jaar geleden mishandelde. Hij sloeg haar toen met een eetkamerstoel op haar rug en gaf haar een kopstoot. Maar ten aanzien van dat misdrijf was de redelijke vervolgingstermijn verlopen, zo oordeelden de rechters. De rechtbank acht die mishandelingen wél bewezen, maar legt er dus geen straf voor op.

Het Openbaar Ministerie (OM) had overigens ook nauwelijks een straf geëist voor beide ten laste gelegde feiten. Het OM eiste een gevangenisstraf van een week, en dan ook nog eens helemaal voorwaardelijk. Dat was omdat de Delftenaar op zich al zwaar 'gestraft' was door de ernstige verwondingen die hij opliep. En ook omdat hij inmiddels goed had meegewerkt aan allerlei gedragsbehandelingen.