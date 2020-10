Gemeente Den Haag trekt 180 miljoen uit voor duurzaamheid

Het Enecogeld is er voor Hagenaars die aan de slag willen met energietransitie en duurzaamheid. Zo is ruim 60 miljoen bedoeld voor het verduurzamen van woningen en bedrijfsgebouwen in de stad. Particulieren, corporaties, particuliere verhuurders, VVE's en bedrijven kunnen subsidie en advies op maat krijgen om hun huis te isoleren of om bijvoorbeeld te gaan koken op inductie.

Voor woningeigenaren en huurders in de lagere inkomensgroepen is er naast advies en toegang tot subsidies, concrete hulp, straatacties en de installatie van kleine maatregelen in huis.

Warmtenetten

Daarnaast is 22 miljoen euro bedoeld voor het verduurzamen van eigen gebouwen van de gemeente en maatschappelijk vastgoed, zoals buurthuizen, theaters en GGD-locaties.

Ook gaat een deel (27 miljoen) naar de aanleg van schone bronnen en warmtenetten. De gemeente financiert al mee in de geothermiebron in ZuidWest en daarnaast zet het college in op geothermie, op de Binckhorst, in Ypenburg en bij het De Constant Rebecqueplein. Hiervoor is 12 miljoen beschikbaar. Voor de aanleg van warmtenetten is er 15 miljoen beschikbaar.

'Concreet aan de slag'

Tot slot gaat er onder andere geld naar de verduurzaming van openbare verlichting en de aanleg van laadpalen voor elektrische auto's.

Van Tongeren: 'Met deze middelen zorgen we ervoor dat Hagenaars sneller concreet aan de slag kunnen het met verduurzamen van hun woningen en dat bedrijven meer duurzame investeringen kunnen doen. In het hele land zie je dat netbeheerders, energiebedrijven, woningeigenaren, vastgoedeigenaren, lokale bewonersinitiatieven allemaal willen verduurzamen maar dat betaalbaarheid en financiering een hindernis zijn. Zeker in de kwetsbare buurten en ook bij de meer risicovolle, vaak grotere projecten.'

