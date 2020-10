Bezuijen beëidigd: het echte werk kan beginnen voor nieuwe burgemeester van Zoetermeer

Twee weken geleden was de installatie van de burgemeester. Die ging er door corona heel anders aan toe dan normaal. Zo moest Bezuijen zelf de ambtsketting omhangen.

Dat ging toen zo:

Bezuijen wil zich de komende zes jaar sowieso richten op het imago van Zoetermeer. 'Er is veel onbekend over de stad en ik wil ambassadeur van Zoetermeer worden om duidelijk te maken welke kwaliteiten deze stad heeft. Er zijn zoveel dingen mooi, ook qua voorzieningenniveau. Dat is toch mijn belangrijkste uitdaging.' Ook vindt hij het wonen en het groen in Zoetermeer kwaliteitspunten.