Politie geeft Haagse Denise ongewenste modderdouche

Enigszins flabbergasted bleven ze achter: de Haagse Denise samen met haar man, zoon, kleinzoon en twee hondjes. Een fijne wandeling in recreatiegebied Delftse Hout eindigde afgelopen vrijdag in een ongeplande modderdouche. De oorzaak? Agenten in een politiewagen die met spoed onderweg waren naar een melding in Delft en een paar diepe plassen niet meer konden ontwijken. Precies bij één van die plassen stond Denise met haar familie.

'Ik zag in de verte een politiewagen aankomen', blikt Denise terug. 'De zwaailichten stonden wel aan, maar de sirene niet. Toen ik doorhad dat de auto niet ging stoppen sprongen we opzij, van het pad af.' Daarna duurde het niet lang tot vooral Denise en haar 6-jarige kleinzoon een flinke plens modder over zich heen kregen. 'Het eerste wat ik dacht was: rijden ze nou echt door? Stoppen ze niet.' En inderdaad: de wagen stopte niet.

Ook in de politieauto zelf waren de agenten niet blij met de actie. 'We zagen het wel gebeuren, maar konden dit helaas niet meer voorkomen', zegt een van hen tegen Omroep West. 'Direct na de melding zijn we teruggereden. We hebben iedereen die daar nog was, gevraagd of wij hen nat hadden gemaakt en of zij wisten waar de vrouw met het kleine jongetje was. Maar vermoedelijk waren ze al naar huis voor een warme douche.'

'De schrik zat er goed in'

De agent vertelt hoe het kwam: 'We reden al op het grindpad in Delftse Hout toen we vanuit de meldkamer de oproep kregen om ergens met spoed heen te gaan. Keren en steken door het natte gras had veel langer geduurd, dus daarom kozen we ervoor op het pad te blijven.' Ze konden alleen niet voorzien dat er zó veel diepe plassen én mensen waren.

Inmiddels kan Denise er wel om lachen en snapt ze ook wel dat de agenten op dat moment niet konden stoppen. 'Kijk, het was ook niet zo dat je ons uit kon wringen', zegt ze. 'Maar de schrik zat er goed in en de lol was er dan ook wel vanaf. Vooral bij mijn kleinzoon, die de politie toch altijd wel heel gaaf vindt.' Ook de twee hondjes van Denise stonden er na de actie als verzopen katjes bij. 'Maar die hadden net gezwommen', lacht ze.

Excuses

Ondanks dat de agenten het zeker niet expres deden, willen ze toch graag hun excuses aanbieden. 'We vinden het belangrijk het netjes af te handelen', vertelt de agent. Inmiddels hebben ze contact met Denise. 'We zullen ook nog persoonlijk onze excuses aan haar overbrengen. Coronaproof uiteraard.' En dat wordt gewaardeerd bij Denise en haar familie. 'Ja, ik vind het wel leuk.'

