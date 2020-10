Chronisch zieke Joke ontvangt geen bezoek sinds maart: 'Als je ziek bent dan kan je geen kant op'

DEN HAAG -

Joke Tijsmans heeft al vanaf haar 21e reuma. Door alle medicatie is ze diabeet geworden en heeft ze ook een stollingsziekte. Het coronavirus is voor de Haagse Joke een groot gevaar en levensbedreigend. Voor chronisch zieke mensen zoals Joke is er nooit een periode geweest van versoepelingen, zoals we enigszins in de zomer hebben ervaren. Al vanaf maart ontvangt ze haar kinderen en kleinkinderen in de tuin. Niemand komt in huis. 'Als de werkster komt, gaan mijn man en ik in de auto zitten en een stukje rijden', vertelt Joke in de tuin.