Opnieuw zes jaar cel geëist tegen verdachten crystal methlab Wateringen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag zes jaar cel geëist tegen twee mannen die betrokken zouden zijn bij een crystal methlaboratorium in Wateringen. Justitie vermoedt dat er in het pand aan de Schipluidenseweg ruim 840 kilo van de drugs is gemaakt, met een straatwaarde van zeker 160 miljoen euro, in februari vorig jaar.

Op 26 februari 2019 viel een arrestatieteam binnen. Het pand werd al twee weken in de gaten gehouden. Op de begane grond werd een ontmanteld xtc-lab gevonden. Alles zat onder de poeder en er lagen overal pillen, volgens de officier van justitie: 'Ze zaten zelfs in de stofzuiger'. Boven stuitte de politie op een werkend crystal methlaboratorium.

In het pand werden zes mensen aangehouden. Drie Mexicaanse verdachten kregen in mei zes jaar cel. Mexicaanse drugkartels proberen voet aan de grond te krijgen in Europa en kiezen, volgens justitie voor Nederland vanwege 'het milde strafklimaat'. Twee verdachten staan dinsdag terecht. Een derde is afwezig omdat zijn advocaat ziek is.

Productie drugs

Volgens justitie heeft de 38-jarige Yoel H. uit de Dominicaanse Republiek meegewerkt aan het produceren van de drugs. In de loods werd van amfetamine, methamfetamine gemaakt, ook wel bekend als crystal meth. 'Een zeer goed kwalitatief product, volgens de specialisten van de politie, volgens de officier.

De tweede verdachte, de 28-jarige Soufiane B. had volgens justitie een coördinerende rol. Zo bracht hij de vijf andere verdachten iedere ochtend naar de loods en haalde hij ze 's avond weer op. Ook deed hij boodschappen voor het lab. Zo kocht hij onder meer een pan van 500 euro, een grote plastic lepel en zeilen. Daarnaast zou hij op zijn telefoon gezocht hebben naar de vertaling voor woorden als brander, mixer en brandblusser. Materialen voor een lab, vindt justitie.

'Ik was een zombie'

B. ontkent dat hij een leidende rol had in de organisatie. Hij zou dit klusje aangenomen hebben in de tijd dat hij veel heroïne gebruikte, wel vijf gram per dag. 'Ik was een zombie in die tijd.'

Naar eigen zeggen hoorde hij pas na zijn aanhouding van het drugslab. De poeder in de loods was hem nooit opgevallen. Sinds zijn aanhouding is hij 'doodsbang', verklaarde hij. Dat is de ook de reden dat hij de naam van zijn opdrachtgever niet heeft willen noemen.

'Ik ben gebruikt'

H. geeft toe dat hij in het laboratorium werkte. 'Maar ik had geen chemische kennis', benadrukte hij. H. was vanuit Spanje naar Nederland gereisd om te gaan werken in de bouw. Het werk in het laboratorium was 'een tussenbaantje'. Hij zou niks ander hebben gedaan als schoonmaken en dingen aangeven, aldus zijn advocaat.

De verdachte voelt zich gebruikt. 'Mijn rol was vervangbaar, als ik het niet had gedaan dan had een ander het gedaan. Ik was op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats.' Het OM ziet dat anders en vermoedt dat hij speciaal is ingevlogen voor het maken van de drugs.

De rechtbank doet op 27 oktober uitspraak.

