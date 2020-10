Spaargeld van 90-jarige vrouw gestolen bij babbeltruc: 'Zou ze graag een draai om de oren geven'

Een vrouw van 90 jaar is al haar spaargeld kwijt na een babbeltruc. Een man en een vrouw die zich voordeden als de nieuwe buren hebben het slachtoffer thuis overdonderd met allerlei vragen. Pas lange tijd nadat ze weg waren, ontdekte de vrouw dat het geld was verdwenen. Er zijn compositietekeningen gemaakt van de daders. 'Ik hoop dat er een kans is dat ze gepakt worden. Ik zou ze graag een draai om de oren geven', zegt het slachtoffer.

Het slachtoffer woont in een benedenwoning aan de Van Boetzelaerlaan in Den Haag. Op zaterdag 15 februari rond 19.50 uur wordt er aangebeld door een man en een vrouw. De 90-jarige vrouw is slecht ter been en maakt daarom elektrisch de deur open. 'Wie er ook langs komt 's avonds, ik deed niet open. Alleen dacht ik nu dat het bekenden waren. En dan staan ze in de gang, dan ben je de pineut', vertelt de vrouw.

In huis stellen ze mevrouw een heleboel vragen. Over haar inrichting, wanneer de thuiszorg komt en of er boven nog mensen wonen. Ondertussen loopt de vrouw door de woning. Ze doet alsof ze interesse heeft in de spullen in de kamer. De man blijft meer op de achtergrond. Ineens haalt de vrouw een boterkoek uit haar tas en zegt dat ze die gaan aansnijden.

Spaargeld weg

De bewoonster gaat met de twee naar de keuken. Op een gegeven moment loopt de man weer terug naar de woonkamer. Hij is daar dus even alleen geweest. Het slachtoffer vertelt in de keuken tegen de vrouw dat ze haar buurvrouw elk moment verwacht. Dan vertrekken de twee vrijwel meteen.

Het plotselinge bezoek zit mevrouw niet lekker, maar op het eerste gezicht mist ze niets uit haar huis. Ze belt wel de politie om het voorval te melden. Pas later ziet ze dat haar spaargeld is gestolen. Dat moet zijn gebeurd toen de man alleen in de kamer was. 'Aan het begin van het jaar krijg je grote rekeningen. Dus dat leg ik opzij, ik zorg dat dat geld er is', zegt de vrouw. 'Ik vind het heel vervelend. De eerste tijd ben je bang om uit te geven, ben je bang dat het geld er niet is.'

Compositietekeningen

Van de man en de vrouw zijn compositietekeningen gemaakt. Ze hadden een Zuid-Europees uiterlijk. Het slachtoffer kreeg het idee dat ze uit Spanje kwamen. Ze spraken allebei vloeiend Nederlands, zonder accent.

De vrouw is 25 à 30 jaar oud en is 1,60 tot 1,65 meter lang. Ze heeft een getinte huid en een slank figuur, lang donker haar en donkere ogen. Ze droeg een grijze muts met een knot en had een oranje linnen tas bij zich, die was bewerkt met een motief. De man is 25 à 30 jaar oud. Ook hij heeft een getinte huid, donkerblond rommelig haar en hij droeg een bruin leren jack.

'Voorzichtig zijn'

‘Je moet toch wantrouwend zijn ten opzichte van mensen die in je huis komen. En er komt zoveel, al die verschillende hulpen. Wat doe je er tegen? Wees toch altijd maar voorzichtig met vreemde mensen. Hoe erg dat ook is', zegt het slachtoffer.

Denkt u te weten wie het zijn?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem