Lichtjesavond Delft gaat door met thuispakket en live-uitzending

De duizenden lichtjes in de grote kerstboom in Delft zullen ook dit jaar op grootse wijze worden ontstoken. Alleen zijn er door het coronavirus dit jaar geen toeschouwers toegestaan. Toch hoeven de liefhebbers er niets van te missen, want de Lichtjesavond zal door TV West worden uitgezonden. Daarnaast kan iedereen een thuispakket bestellen om toch helemaal in de stemming te komen.

De 21e editie zal dit jaar op 8 december een heel andere invulling krijgen dan normaal. De organisatie heeft lang gezocht naar een manier om Lichtjesavond op een normale manier door te laten gaan. 'Hoewel we prachtige plannen hebben bedacht voor een fysieke invulling van dit evenement, zou het gezien de huidige ontwikkelingen onverantwoordelijk zijn om de grote bezoekersaantallen van Lichtjesavond te ontvangen in de Delftse binnenstad,' licht een van de organisatoren, Guy Verbeek, toe.

De organisatie heeft geprobeerd om de invulling van de avond zo min mogelijk aan te passen. Zo zit het programma vol verhalen en Delftse muziek, waarbij saamhorigheid en verbinding belangrijke thema's vormen. Om iedereen de mogelijkheid te geven om de sfeer van Lichtjesavond zoveel mogelijk in huis te halen, is het mogelijk om een thuispakket te bestellen. In de Delftsche Doos zitten diverse lokale producten als warme chocomel en een spelletje voor na de uitzending.

Niet in traditionele vorm

Verbeek hoopt met de nieuwe opzet meer mensen kennis te laten maken met het evenement. 'Mensen voor wie Lichtjesavond fysiek minder toegankelijk zou zijn, zoals ouderen, mensen in zieken- en verzorgingstehuizen, kunnen dit jaar ook meedoen. Ook hen willen we laten meegenieten van dit Delftse feest.'

Wethouder Bas Vollebregt is blij dat er toch nog een vorm van Lichtjesavond komt dit jaar. 'Het is ontzettend jammer dat de we de 21e editie van Lichtjesavond niet in de traditionele vorm kunnen vieren. Dit jaar kunnen we helaas niet samenkomen in de binnenstad. Wel kijk ik enorm uit naar het alternatieve programma, waarbij we onder het genot van het Lichtjesavond-thuispakket kunnen kijken naar de speciale televisie-uitzending.’

