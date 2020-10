Zeilster Marit Bouwmeester voltooit trilogie met EK-titel

De zeilster in de Laser Radial-klasse leek aan het begin van de laatste dag een nieuwe titel te moeten vergeten. Titelverdediger Anne-Marie Rindom uit Denemarken had een flinke voorsprong, maar de voormalig Haagse Sportvrouw van het Jaar had een uitstekende slotdag. Ze werd in de laatste twee races tweede en eerste, terwijl haar concurrente niet verder kwam dan de negentiende en zestiende plaats.

Hierdoor eindigde Bouwmeester na twaalf races met een voorsprong van twee punten op de Deense. Het is de derde keer dat de geboren Friezin Europees kampioen wordt, maar het is voor het eerst dat Bouwmeester regerend Olympisch-, Europees- en wereldkampioen is. Volgend jaar wil ze in Tokyo haar Olympische titel verdedigen, de 32-jarige zeilster is al zeker van deelname aan dit toernooi.

