Strijd voor behoud van 156 bomen langs Haagse Mient

De extra parkeerplekken op de Mient zijn bedoeld om de parkeerproblemen in de Vruchtenbuurt op te lossen. Het is een oude belofte die de gemeente inlost. Een paar jaar geleden was het nog de bedoeling dat de parkeerplaatsen in de middenberm van de Laan van Meerdervoort zouden komen. Voor dit plan moesten bijna tweehonderd bomen wijken. Maar de buurt kwam hiertegen met succes in verzet. De gemeente ging samen met de Denktank Parkeerproblemen Vruchtenbuurt op zoek naar alternatieven en vond elders in de stad ruimte voor extra parkeerplekken, onder andere op de Mient.

Maar ook daar komen omwonenden in het geweer tegen de geplande bomenkap. 'Bomen zijn de groene longen van de stad', zegt bewoner Rob Meyer. 'Wij willen de bomen behouden. We hebben onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat bewoners uit de Vruchtenbuurt helemaal geen gebruik zullen maken van de extra parkeerplekken. Ze vinden de locatie niet veilig genoeg, omdat er weinig toezicht is en daarnaast zijn de parkeerplaatsen gewoon te ver weg. Ze willen hun auto voor de deur hebben. De bomen verdwijnen dus voor niets.'

Bomen in slechte staat

Volgens de gemeente verkeren veel bomen op de Mient in slechte staat. Andere bomen staan op de riolering en die moet vervangen worden. Deze bomen zouden dus sowieso verdwijnen. 'Over de kwaliteit van de bomen bestaan verschillende opvattingen', erkent bewoner Bram Vreven. 'Sommige bomen zijn inderdaad in niet zo'n beste staat. Maar uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, staat dat heel wat bomen nog een levensduur hebben van vijftien jaar of langer. Dat is doorgaans meer dan genoeg om bomen te behouden.'

Omwonenden van de Haagse Mient voeren actie voor behoud van de bomen Foto: Omroep West

De bewoners hebben een deskundige in de arm genomen en samen gekeken naar manieren waarbij meer bomen zouden kunnen blijven staan. Vreven: 'We hebben met een stedenbouwkundige bekeken wat er in de breedte van de straat mogelijk is en hoeveel ruimte elke functie inneemt, dus de weg, parkeren, trottoir en fietspad. En hoe kan je deze functies zo inpassen, dat een derde bomenrij mogelijk is.' Hier is een aantal alternatieve voorstellen uitgerold.

Alternatieven

'We hopen hiermee aan de gemeente te laten zien hoe de plannen beter kunnen', legt bewoonster Christien Innikel uit. 'Wij realiseren ons dat de gemeenteraad al een besluit heeft genomen, maar we willen toch proberen de plannen om te buigen. Door alternatieven aan te dragen, maar ook door te laten zien dat veel mensen ons steunen. De petitie is al 2200 keer getekend. Het zou verspilling van belastinggeld zijn als hier parkeerplaatsen komen die leeg blijven. En we willen dat de gemeente een goede afweging maakt tussen groen, parkeren en veiligheid in de wijk.'

De bewoners gaan woensdagmiddag de petitie overhandigen aan wethouder Robert van Asten. Ook hebben ze inmiddels een formele klacht bij de gemeente ingediend. Daarnaast bereiden de bewoners andere juridische stappen voor om ervoor te zorgen dat er een beter plan komt. 'We hopen dat zo’n circus als aan de Laan van Meerdervoort nu niet nodig is. Maar het kan gewoon veel beter', zeggen ze.

