Gewonde bij steekpartij in Rijswijk

Bij een steekpartij aan de Polakweg in Rijswijk is een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Het steekincident vond dinsdagmiddag iets na 17.00 uur plaats. Wat er precies is voorgevallen is onduidelijk. 'Er zijn nog heel wat vraagtekens over wat er precies is gebeurd', zegt de politie. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een kantoorpand aan de Polakweg waar onder andere Dienst Uitvoering Onderwijs inzit is afgezet, maar of het incident binnen heeft plaatsgevonden kan de politie ook nog niet zeggen. De politie is op zoek naar getuigen.