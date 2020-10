Dit zijn vanaf woensdagavond alle nieuwe coronamaatregelen

Nederland gaat in feite naar een 'gedeeltelijke lockdown', zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie. De horeca gaat voorlopig dicht, alcoholverkoop wordt 's avonds en 's nachts verboden en er gaat een streep door koopavonden. Het niet-medisch mondkapje wordt verplicht in binnenruimtes voor iedereen vanaf 13 jaar. Met deze, en andere strenge maatregelen probeert het kabinet de verspreiding van het virus tegen te gaan zonder dat de gevolgen voor de samenleving te groot zijn. De scholen blijven open.

De maatregelen om het coronavirus te beteugelen gelden in principe voor vier weken. Na twee weken is een tussenstop om te evalueren wat de maatregelen opleveren. Is de curve dan nog niet gebogen, dan kan er ook gekeken worden naar een volledige lockdown, aldus minister Hugo de Jonge.

Eet- en drinkgelegenheden gaan vanaf woensdagavond dicht, Cafés, restaurants, terrassen en coffeeshops moeten de deuren sluiten. Afhalen en bezorgen blijft mogelijk. De verkoop van alcohol en softdrugs is verboden tussen 20.00 en 07.00 uur.

Mondkapje

Het dragen van een niet-medisch mondkapje in openbare binnenruimtes wordt verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Het kabinet wil daarmee 'een slepende discussie voor eens en altijd beslechten'. Tot dusver geldt alleen een dringend advies om zo'n mondmasker te dragen. Dat blijft zo totdat het juridisch geregeld is. Het besluit betekent dat het mondkapje ook in alle onderwijsinstellingen verplicht wordt. Enige uitzondering is de basisschool. In het openbaar vervoer is het mondkapje al langer verplicht.

De groepsgrootte binnen overal gaat naar maximaal 30 mensen. Dat betekent dat een aantal theaterzalen die maximaal 250 bezoekers mochten ontvangen nu ook nog maar dertig bezoekers in de zaal mogen hebben. Musea en pretparken blijven onder de geldende corona-maatregelen open.

Sport

Alle amateur-teamsporten voor volwassenen, waarbij het onmogelijk is anderhalve meter afstand te houden, zijn vanaf woensdag verboden. Individuele sporten, zoals in de sportschool, of teamsporten met maximaal vier personen, zijn nog wel toegestaan. 'Concreet: een partijtje tennis kan, maar niet dubbelen', aldus Rutte. 'Hardlopen met zijn vieren kan wel.' Naast de sportkantines blijven ook de douches en kleedkamers gesloten. Kinderen tot en met 18 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club spelen.

In tegenstelling tot het amateurvoetbal gaat het betaalde voetbal door, maar voorlopig zonder publiek in de stadions. Het kabinet heeft besloten om die maatregel, bedoeld om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, te verlengen. 'Publiek blijft verboden, zowel bij de amateurs als de professionele sport', zei premier Mark Rutte. 'Het betaalde voetbal gaat op de huidige voet door, zonder publiek.' Topsporters kunnen blijven trainen op Papendal en enkele andere nationale trainingscentra. De maatregel betekent een nieuwe klap voor het betaalde voetbal. Toeschouwers zorgen voor een belangrijk deel van de inkomsten van de profclubs, die afgelopen seizoen al veel geld misliepen omdat de competities voortijdig werden afgebroken.

Herfstvakantie

'Ga sowieso nooit naar land met oranje of rood reisadvies', drukt Rutte de Nederlanders op het hart. De herfstvakantie komt er in onze regio aan, en de premier wijst erop dat er zo min mogelijk gereisd moet worden.

Het aantal besmettingen in Nederland is de laatste weken erg gestegen. In de regio's Haaglanden en Hollands Midden is de situatie volgens het RIVM ernstig. Kijk hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente. Wil je meer cijfers? Kijk dan op ons regionale coronadashboard.

De maatregelen op een rij

Groepen:

Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.

In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.

Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het ov.

In het voorgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk>

Uitgezonderd: hotels voor hotelgasten, uitvaartcentra, luchthavens voorbij de security check



Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.

Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.

Tussen 20.00 uur – 07.00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.

Het is niet toegestaan om tussen 20.00 uur en 07.00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.

Evenementen zijn verboden, met uitzondering van: markten voor levensmiddelen, beurzen en congressen, bioscopen en theaters, wedstrijden, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties



In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Uitgezonderd zijn: topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal), voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.

Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).

Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

Reis zo min mogelijk

Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres

Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte

Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Alle maatregelen in een handig overzicht zien? Dat vind je hier.