Gedeeltelijke lockdown legt amateurvoetbal stil: 'Heb de spelers een fijne jaarwisseling gewenst'

'Vreselijk jammer maar zeer begrijpelijk, want de cijfers van de besmettingen liegen er niet om', zegt Ad Hendriksen, de voorzitter van Rijnsburgse Boys. Bij de club uit de tweede divisie voelen de aangescherpte maatregelen als een koude douche. 'Het is vreselijk voor deze sector, zowel financieel als sociaal is het een fikse klap. We gaan kijken hoe we de komende tijd onze leden toch kunnen blijven betrekken bij de club.'

Hendriksen vervolgt: 'We deden dat al met een livestream waar ze de wedstrijden konden kijken, maar die zijn er nu ook niet meer op de zaterdagen. Dat de jeugd mag blijven trainen is heel fijn, tijdens de eerste golf in het voorjaar was dat niet het geval. Gelukkig is er dus activiteit op de club en gaan de lichten hier nog een paar keer per week aan. We gaan dit overleven hoor als vereniging. Ik hoop dat we over een paar weken weer kunnen voetballen, ik ben een optimist. Maar mocht dat onverhoopt niet kunnen, dan is het niet anders. We hebben maar één gezondheid en daar moeten we zuinig op zijn.'

'Ik heb er geen goed gevoel bij'

Henk Wisman, hoofdtrainer van Rijnsburgse Boys, is kritisch op de nieuwe maatregelen. 'Dit is echt ontzettend vervelend. Echt verschrikkelijk dat het voetbal weer stil komt te liggen, voor iedere voetballiefhebber is dit een gigantische deceptie. Ik heb ook niet het idee dat de huidige besmettingen veroorzaakt worden door het publiek in de buitenlucht of door mensen die buiten sporten.'

'Ik heb er geen goed gevoel bij. Als alles lang stil komt te liggen, hoe gaan we dan het seizoen afmaken? Wij zitten nog in het KNVB-bekertoernooi, en spelen tegen Excelsior Maassluis, een amateurclub. Maar het bekertoernooi valt wel onder het betaald voetbal en die wedstrijd wordt dus wél gespeeld. Hoe gaan we ons daar op voorbereiden? Ik neem toch aan dat we dan wél mogen trainen in aanloop naar die wedstrijd. Maar vanavond is dus voorlopig de laatste keer op het veld, ik maak er maar een pittige training van', zegt Wisman met een knipoog.

Kees Zethof, trainer van Noordwijk, eveneens uit de tweede divisie sluit zich aan bij z'n collega uit Rijnsburg. 'Best vreemd dat dit misschien wel de laatste groepstraining van dit jaar is. We sluiten de training altijd af met een foto van de winnaar en ik heb eronder gezet; 'fijne jaarwisseling'. Of deze maatregelen de juiste zijn, moeten we maar afwachten, maar we weten dat corona steeds dichterbij komt en dat we dus wat moeten doen.'

'Historische tijd'

'Dat het betaald voetbal wel doorgaat, snap ik wel. De medische begeleiding is daar beter en er wordt ook veel getest op corona, dat is hier minder het geval. Afwachten hoe het nu verder gaat, na de winterstop zullen we toch wel weer voetballen, hoop ik. Als we dan twee wedstrijden in de week moeten spelen, hoop ik wel dat we vijf keer mogen wisselen in een wedstrijd, anders wordt de belasting voor de spelers te groot en krijgen ze fysieke problemen. Maar het is nu niet anders. We kunnen er niks aan doen en moeten maar vrolijk verder gaan. We leven in een historische tijd, er komt een moment dat we terugkijken en dan zullen we ons pas realiseren wat we met z’n allen hebben meegemaakt.'

Het aantal besmettingen in Nederland is de laatste weken erg gestegen. In de regio's Haaglanden en Hollands Midden is de situatie volgens het RIVM ernstig. Kijk hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente. Wil je meer cijfers? Kijk dan op ons regionale coronadashboard.