'We hebben zo ons best gedaan in de horeca, maar het virus kijkt daar niet naar'

Helaas is de grootste nachtmerrie waarheid geworden, reageert Bogaart die meerdere horecazaken heeft in onder andere Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Hij vreest zelfs dat de horeca tot begin volgend jaar dichtblijft. 'Als je vier weken doet, moet je heel snel resultaat gaan zien de komende weken. Ik ben bang dat we nog langer dicht moeten.'

'Het voelt heel onrechtvaardig omdat we heel erg ons best hebben gedaan, maar het virus kijkt daar niet naar. We zullen dit offer moeten brengen, hoe moeilijk en raar en oneerlijk dat het voelt. We moeten het gewoon doen. Ik ben iemand die dit met al mijn kracht en mijn mensen ga nastreven.'

Supermarkt

Ook supermarkteigenaar Erwin Steendam van de Jumbo in Nootdorp gaat er vol voor. 'De tijd van zoete broodjes bakken is voorbij. Wij gaan onze rol pakken.' Op de vraag hoe Steendam het verkoopverbod van alcohol na 20.00 uur gaat handhaven zegt hij: 'Een lokaal beveiligingsbedrijf gaat ons helpen om te zorgen dat mensen snappen dat de maatregelen serieus zijn.' Dat betekent ook dat de supermarkt geen alcohol bezorgt na 20.00 uur, aldus Steendam.

Daarbij deelt de supermarkt vanaf woensdagochtend bij de ingang mondkapjes uit. 'Iedereen die er geen een bij zich heeft krijgt er een. Veiligheid voorop. En wie zich er niet aan wil houden, mag naar de buren', zegt Steendam stellig.

Het aantal besmettingen in Nederland is de laatste weken erg gestegen. In de regio's Haaglanden en Hollands Midden is de situatie volgens het RIVM ernstig. Kijk hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente. Wil je meer cijfers? Kijk dan op ons regionale coronadashboard.