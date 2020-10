Alle theaters en bioscopen terug naar dertig man publiek: 'Een nekslag voor de hele sector'

Een groot aantal culturele instellingen kreeg de laatste weken een ontheffing van de veiligheidsregio en mocht meer dan dertig bezoekers ontvangen. Zo'n regionale aanpak werkt volgens Rutte niet, gezien het alsmaar oplopende aantal coronabesmettingen. 'De groepsgrootte gaat binnen overal naar maximaal dertig, geen uitzonderingen', aldus de premier. Personeel wordt niet meegeteld bij die dertig mensen. Veel instellingen besloten de deuren te sluiten omdat ze niet meer dan dertig bezoekers mochten ontvangen.

Jan Zoet, voorzitter van de overkoepelende organisatie Kunsten92, en directeur van het Zuiderstrandtheater en Amare laat in een eerste reactie weten: 'De sector heeft alle begrip voor de maatregelen. Veiligheid voor alles. We moeten en kunnen alleen samen het virus overwinnen. Theaters en musea hebben strenge protocollen die hebben aangetoond goed te functioneren. Toch is dit onontkoombaar. En werken graag mee. We zijn blij dat musea beperkt open kunnen blijven en er op heel kleine schaal theater en muziek mogelijk blijft. Gelukkig kunnen we wel blijven repeteren om er voor te zorgen dat als het weer mag er mooie voorstellingen en concerten zijn.'

Musical Soldaat van Oranje sluit deuren voor zeker een maand

De hitmusical Soldaat van Oranje zal de komende maand niet worden gespeeld. Dat heeft producent Fred Boot dinsdag na de persconferentie van premier Mark Rutte laten weten. Woensdagmiddag wordt voorlopig de laatste show gespeeld. Het is niet duidelijk wanneer de voorstelling weer te zien is. 'Dit gaat niet meer', aldus Boot. 'Niet alleen met Soldaat van Oranje, maar met de hele cultuursector. We snappen dat er maatregelen moeten worden genomen om het virus in te dammen. Maar slechts dertig man per zaal is een nekslag voor de hele sector. Dit komen we niet te boven.' Soldaat van Oranje zou eind oktober haar tienjarig jubileum vieren.

Nederlandse poppodia en muziekfestivals reageren allemaal verslagen op het nieuws dat alle zalen de komende weken nog maar dertig mensen mogen ontvangen. 'We blijven ons uiterste best doen om ook voor dertig man publiek iets van troost te bieden in de gitzwarte tijden', stelt directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). 'Maar rendabel is het voor de zalen al lang niet meer. We kunnen niet inschatten wat er mogelijk is en welke zalen zullen overleven. De financiële reserves zijn de afgelopen maanden wel opgesoupeerd.' Ook vrezen de concertpodia ernstig voor de Nederlandse artiesten die niet meer kunnen optreden de komende tijd. 'Nederlandse zangers hebben zelden reserves en zijn niet georganiseerd in een brancheclub. Zij lopen dit jaar krankzinnig veel inkomsten mis; dat kan niet zonder gevolgen blijven.'

Ed Struijlaart

'Dat is wat je het allerliefst doet, met een gitaar op het podium staan', zegt de Haagse zanger Ed Struijlaart in eerste reactie op de nieuwe maatregelen. Hij was net twee weken aan het toeren. 'Het gaat om het contact met mensen, op het podium staan.' Hij verzucht: 'De theaters hebben het zo goed voor elkaar en daarom vind ik het extra zuur, dat we moeten bloeden hiervoor. De zanger gooide in maart meteen het roer om tijdens de intelligente lockdown, hij hield meteen quarantaineconcerten.

In theaters, bioscopen en concertzalen moet iedereen vanaf 13 jaar straks verplicht een mondkapje dragen. Het dringende advies een mondkapje te dragen in de openbare ruimte gold al, maar 'dat gaf onvoldoende duidelijkheid' volgens Rutte. Het verplicht dragen van mondkapjes wordt 'zo snel mogelijk' wettelijk geregeld.

Militaire precisie

De Nederlandse theaterproducenten hebben geen financiële marges meer om de klap op te vangen die het kabinet dinsdag heeft uitgedeeld met de nieuwe coronamaatregelen. Dat zegt voorzitter Boris van der Ham van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP). 'We begrijpen dat er actie moet worden ondernomen', aldus Van der Ham. 'Maar het is onwaarschijnlijk frustrerend dat een sector waarvan door de overheid wordt erkend dat er nul besmettingen zijn geconstateerd in het publiek, zo hard wordt getroffen. De theaters en de makers hebben met militaire precisie een systeem bedacht om veilig van de zalen te kunnen genieten.'

Met dertig man publiek, wat de overheid nu toestaat, worden niet alleen zalen maar ook producties zelf volstrekt onrendabel. 'Een half jaar geleden hadden de producenten nog wel reserves. Maar die marges zijn er niet meer. Zelfs de meest succesvolle makers hebben op dit moment grote, heel grote problemen.' De theatersector wil heel snel om de tafel gaan zitten met de ministeries van Economische Zaken en Cultuur om te praten over een compensatie voor de zwaar getroffen sector.

