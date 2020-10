Quick Boys boekt ruime zege, is door in het bekertoernooi maar wordt omgeven door twijfels

Het was een vreemde dinsdagavond voor Quick Boys. De club uit Katwijk plaatste zich met een 5-0 overwinning op Roda '46 voor het hoofdschema van het KNVB-bekertoernooi. Maar nu het amateurvoetbal vanwege de stijgende coronacijfers voorlopig wordt stilgelegd, is het verdere verloop van het bekertoernooi en de competitie in de Tweede Divisie onzeker.

'Tja wat heb je er aan?', zegt trainer Edwin Grünholz na afloop van de wedstrijd. 'Het amateurvoetbal ligt nu vier weken stil en ik weet niet of het bekertoernooi wel verder gaat.' De KNVB heeft inmiddels laten weten dat ze 'in de veronderstelling is dat het bekertoernooi doorgaat'. In de eerste ronde, waaraan ook clubs uit het betaald voetbal meedoen, is Quick Boys nu gekoppeld aan de amateurs van DTS '35. De vraag is alleen hoe de amateurs zich voor moeten bereiden op de wedstrijd die eind oktober gepland zijn. Immers: groepstrainingen zijn niet toegestaan.

'Ik geef mijn spelers nu een trainingsprogramma mee naar huis. Dat hebben we in de eerste corona-periode ook gedaan. Met de GPS kunnen we dan precies volgen wat ze allemaal doen', antwoordt Grünholz op de vraag hoe zijn spelers de komende periode fit moeten blijven.

'Prettige kerst, tot in 2021'

Er zijn op Nieuw-Zuid in Katwijk ook twijfels over de voortgang van de competitie in de Tweede Divisie. 'We zijn pas vijf wedstrijden onderweg en het is sowieso de vraag of de competitie kan worden afgemaakt. Er blijft weinig ruimte over in de agenda. Het is echt een klap. Natuurlijk voor het bedrijfsleven, maar ook voor het hele amateurvoetbal', zegt Grünholz.

Op de tribunes van Quick Boys wensen de aanwezigen elkaar gekscherend een 'prettige kerst en tot in 2021'. Het is ook maar de vraag wanneer er weer gevoetbald kan worden. Na de aangekondigde vier weken is het immers alweer half november. Dan zouden de clubs ook nog even de tijd moeten krijgen om weer met elkaar te trainen en echt wedstrijdfit te worden. Het gevoel op de tribunes dat er misschien pas na de winterstop weer gevoetbald kan worden, is dus niet eens zo gek. Grünholz reageert enigszins droog op dit vooruitzicht: 'Wat dat betreft is het extra jammer dat we afgelopen zaterdag verloren hebben, anders waren we nu herfstkampioen', zegt hij lachend.

